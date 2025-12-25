La búsqueda de un centrodelantero de jerarquía en Universitario de Deportes sigue generando tensión entre la hinchada y la directiva, pero mientras los nombres van y vienen, un reciente campeón con el equipo ‘crema’ ha comenzado a sonar con fuerza en el mercado internacional. Diego Dorregaray, quien quizá no dejó un tan grato recuerdo en Ate, se ha convertido en el principal objetivo de un histórico club de la liga ecuatoriana.

Tras su salida de Perú a mediados de 2024 y una breve pero intensa travesía por el fútbol europeo, el ariete argentino de 33 años ha despertado el interés de la Sociedad Deportiva Aucas, institución que busca aprovechar su experiencia previa en dicho país para reforzar su ataque de cara a la temporada 2026.

Desde Argentina, el periodista Agustín Suárez informó que el “Ídolo de Quito” ya realizó sondeos formales por el delantero, quien actualmente milita en el Sporting Clube Farense de la Segunda División de Portugal, donde -a diferencia de Universitario- si ha sido mejor recompensado con los aficionados por su cuota de goles.

Diego Dorregaray fue capeón con el club en el 2024. (Fuente: Club Universitario de Deportes)

Dorregaray forma parte de una lista de alternativas prioritarias que maneja la gerencia del cuadro oriental, apelando a su gran pasado en Ecuador, donde ya dejó huella vistiendo las camisetas de Deportivo Cuenca y Guayaquil City. Su travesía en Portugal ha sido una experiencia de contrastes, marcada por su capacidad para aparecer en momentos determinantes.

Durante la actual temporada 2025/2026 en la Liga Portugal 2, el delantero ha disputado 12 partidos oficiales, sumando un total de 458 minutos en los que ha logrado anotar 3 goles (dos en liga y uno en la Taça de Portugal) y brindar una asistencia. Su efectividad frente al arco no ha pasado desapercibida, registrando un promedio de gol cada 150 minutos jugados.

A pesar de ser un refuerzo recurrente en el esquema luso, el deseo del jugador por recuperar protagonismo absoluto en Sudamérica podría facilitar su salida. Con contrato vigente hasta junio de 2026, la operación con Aucas dependería de una negociación que satisfaga las pretensiones económicas del Farense.

Diego Dorregaray ha jugado en Chipre y Portugal en este año 2025. (Foto: @diegodorregaray11)

La noticia ha generado diversos comentarios entre los seguidores de Universitario, especialmente porque muchos lo veían como una opción de recambio viable ante la dificultad de concretar otros fichajes. Sin embargo, la administración de Franco Velazco parece tener otros objetivos en mente.

Dorregaray ya conoce lo que es ser goleador en tierras ecuatorianas; en 2021, con Deportivo Cuenca, registró una de sus mejores temporadas anotando 14 goles en 28 partidos. Esa “memoria goleadora” es la que Aucas pretende explotar para competir en la parte alta de la tabla, confiando en que el rigor físico ganado en Europa le permita marcar diferencias inmediatas en la altura de Quito.

El mercado de pases seguirá moviéndose en los próximos días y se espera que la comunicación formal entre los clubes se intensifique antes del inicio de la pretemporada. Por ahora, Dorregaray se mantiene concentrado en Portugal, pero con la posibilidad de volver a tierras sudamericanas.

