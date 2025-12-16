Pese al tricampeonato alcanzado con Universitario de Deportes, el entrenador Jorge Fossati y la administración del club acordaron su salida ante la sorpresa de todos, pues mantenía contrato vigente. Esta situación generó incomodidad en todos los frentes relacionados al club, sumado a ex jugadores considerados como referentes. Por ejemplo, Carlos Galván criticó el accionar del DT y dejó entrever que se va por una propuesta económicamente mejor.

“Para mí lo de Fossati que dicen que puso un montón de trabas para que Universitario lo suelte, es que para mí tiene algo de afuera, de mucho más dinero. Fossati hizo perder el tiempo a la administración porque tranquilamente si él decía ‘no quiero estar en el club, listo, rescindimos, tus tres meses, chau, buenas noches los pastores’”, comentó el argentino de 52 años.

Según el campeón con la ‘U’ en 2009, el estratega uruguayo generó retraso en la planificación del vigente monarca de nuestro fútbol. Para el 2026, el club crema buscará superar lo hecho en la última Copa Libertadores, en la que alcanzó los octavos de final. Sin embargo, situaciones como las dudas de Fossati no permitieron fluir en la proyección.

“Pierdes un tiempito porque sabes que apenas termina el campeonato capaz que hay jugadores que arreglan menos plata o capaz que algún jugador nacional como internacional que sabes que ahí viene en la negociación. Me parece que Fossati le faltó el respeto a Universitario una vez más”, dijo Galván.

Jorge Fossati ganó el título nacional con Universitario en 2023 con José Carvallo de capitán.

Bajo la dirección técnica de Jorge Fossati, Universitario ganó los títulos nacionales de 2023 y 2025. El primero de ellos le valió dirigir a la selección peruana, aunque sin éxito. Por lo pronto, no se sabe dónde continuará su carrera como entrenador, pero será lejos de tienda crema y, seguro, del fútbol peruano también.

En el caso de Universitario, todo indica que el nuevo DT será Javier Rabanal. El español dirigirá su último partido este domingo con Independiente del Valle y quedará libre, tras firmar la recisión de su vínculo. Con su arriba, se buscará dar inicio a la incorporación de refuerzos.

¿Se irá Rodrigo Ureña de Universitario?

Rodrigo Ureña, quien a pesar de tener contrato vigente hasta finales del 2026, está próximo a separar su camino de Universitario de Deportes para marcharse al fútbol colombiano. Desde la semana pasada se había revelado la propuesta formal de Millonarios por hacerse con sus servicios, algo que se sigue cocinando cada vez más rápido para que el mediocampista pueda cambiar de aires sin ningún inconveniente.

¿Qué es lo último que se sabe al respecto? Al menos económicamente, la cifra que pondría el conjunto cafetero sería menor a la cláusula del futbolista. Según revelaron en L1 Radio, Millonarios no desembolsaría los 600 mil dólares establecidos en el contrato de Rodrigo Ureña, por lo que Universitario podría recibir una cifra menor para rescindir el vínculo.

Lo cierto es que, independientemente de lo que pase con esta propuesta de los ‘Embajadores’, el entorno del chileno considera que su ciclo en la ‘U’ ya está cumplido y lo mejor para ambas partes es que los rumbos se separen para evitar cualquier fricción. Eso sí, en L1 Radio afirmaron que los allegados al volante creen que este no fue bien valorado por los cremas.

Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)

TE PUEDE INTERESAR