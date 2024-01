El mercado de fichajes no se detiene en la Liga 1 y este viernes se oficializó un secreto a voces que había encendido la ilusión de los hinchas de Universitario de Deportes: el regreso de Christofer Gonzales luego de nueve largos años. Tras varias gestiones por parte del futbolista para liberarse del Al Adalah de Arabia Saudita, finalmente todo se dio según lo planeando por la administración ‘crema’ y ya se concretó su esperado retorno a casa. Así pues, en una conferencia de prensa oficiada en el Estadio Monumental, ‘Canchita’ tuvo sus primeras palabras como nuevo futbolista del club en el año de su centenario.

Visiblemente emocionado por su repatriación a tienda ‘merengue’, el mediocampista de 31 años agradeció a Jean Ferrari –administrador– y Manuel Barreto –gerente deportivo– por su preocupación para que esto se dé, ya que siempre estuvieron al pendiente de su situación en el fútbol árabe. Eso sí, Gonzales evitó entrar en polémicas sobre lo que dijo hace algunos meses respecto a su pasado reciente en Sporting Cristal y se enfocó en este nuevo reto en su carrera profesional.

“Muy emocionado, muy feliz de volver a casa. Lo comenté en algún momento, siempre quise volver aquí, no se me dio la oportunidad de volver a entrenar aquí. Quiero agradecer a Jean Ferrari y Manuel Barreto, por tener la oportunidad de volver casa. Sin duda, luego de lo sucedido, no quiero dejar de pasar que Sporting Cristal es un equipo al que le tengo mucho cariño, siempre hay que hacer agradecido en la vida. Sentí una lindas emociones, ahora estoy aquí y solo quiero disfrutar, más aún en el centenario”, manifestó.

En esa misma línea, ‘Canchita’ explicó que parte de su decisión de volver a Universitario estuvo centrada en lo personal y familiar. Del mismo modo, fue consciente que su salida del Al Adalah no fue sencilla y que la insistencia de la ‘U’ pesó para su vuelta. “Sin duda han estado muy pendientes sobre mi situación, sabíamos que no era fácil poder desligarme del club donde estaba. Universitario ha estado pendiente de mí durante un mes y medio, eso lo valoro muchísimo. La decisión que he tomado ha sido personal, familiar también, y estoy feliz de estar acá”, agregó.

Christofer Gonzales ya quiere estar bien físicamente para ponerse a disposición de Fabián Bustos y entrenar a la par de sus compañeros, con quienes compartió grandes momentos en el cuadro estudiantil en el pasado, como Andy Polo y Edison Flores, con quienes ganó la Copa Libertadores Sub-20 en el 2011: “Está claro que el primer amor no se olvida. Yo soy muy agradecido por el cariño que me dio Sporting Cristal. Estoy volviendo ahora a mi casa, muy feliz y emocionado. Quiero ponerme a punto para estar con todos mis compañeros y disfrutar”, agregó.

Noticia en desarrollo...

La agenda de Universitario

Luego de empatar por 1-1 con Atlético Nacional en Estados Unidos, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Coquimbo Unido por una nueva edición de la ‘Noche Crema’, donde presentará a su plantel principal para la temporada 2024. Dicho compromiso está programado para el sábado 20 de enero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar.

Posteriormente, la ‘U’ completará una semana más de entrenamiento en Campo Mar pensando en su debut en la Liga 1, donde medirá fuerzas con Carlos A. Mannucci por la primera jornada del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está pactado para el domingo 28 desde las 5:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Mansiche y también será transmitido por GOLPERU. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la fecha 6 del Torneo Clausura 2023, con triunfo ‘crema’ por 3-0 gracias a las anotaciones de Piero Quispe, Edison Flores y Luis Urruti.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR