Tras protagonizar uno de los fichajes más sonados en el mercado de pases del fútbol peruano, Jairo Concha fue presentado este viernes en el Estadio Monumental como el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes para la temporada 2024, un año emblemático para el club al cumplir su centenario. Las palabras del volante, de 24 años, no solo revelaron su entusiasmo por unirse a la ‘U’, sino también su confesión de ser hincha de corazón del equipo crema, a pesar de su pasado en Alianza Lima de 2021 a 2023.

La sorpresa y el interés que generó su fichaje radican no solo en el cambio de clubes rivales, sino también en la confesión de Concha sobre su ferviente apego a la ‘U’. “Yo soy hincha de la ‘U’ desde que tengo uso de la razón”, afirmó, revelando así la pasión que lleva consigo desde su infancia. Su llegada a Universitario no solo representa un paso más en su carrera profesional, sino también la realización de un sueño de toda la vida.

Las negociaciones y la firma del contrato fueron momentos de alegría para Concha, quien compartió su felicidad al recibir la llamada del club: “Me puse feliz cuando me llamaron. Quería formar parte del club para conseguir los objetivos”. El jugador, consciente de la responsabilidad que implica representar a Universitario en su centenario, se mostró comprometido con los desafíos que se avecinan.

Sobre su posible participación en la ‘Noche Crema’ 2024, ante Coquimbo Unido, Concha manifestó su confianza en recibir una cálida bienvenida: “Realmente no me he puesto a pensar mucho en mi recibimiento en la ‘Noche Crema’, pero imagino que me van a aplaudir. Así lo he visualizado yo”. Sus palabras reflejan la ilusión y la conexión que busca establecer con los hinchas crema, quienes seguramente estarán ansiosos por verlo defender la camiseta de su amado club.

Jairo Concha fue presentado este viernes junto a los otros refuerzos de Universitario de Deportes. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)