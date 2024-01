El último jueves, durante la inauguración de las oficinas administrativas de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, Jean Ferrari conversó con los medios de comunicación y se refirió a diversos temas sobre el balompié nacional. Entre ellos, la mala organización de la Liga 1, la confirmación de estadios que no reúnen las condiciones para la práctica deportiva, el fichaje de Segundo Portocarrero y la posibilidad de que la Selección Peruana juegue sus partidos amistosos de marzo en el recinto de Ate.

En primera instancia, el administrador de la ‘U’ fue consultado sobre la programación de las dos primeras jornadas del Torneo Apertura 2024 y el hecho de que todavía hay cuatro partidos con escenarios por confirmar. En esa línea, el exfutbolista sostuvo que las normas establecidas por la Liga Profesional de Fútbol son muy flexibles y permiten que el campeonato se juegue en terrenos de juego que no son aptos para la práctica deportiva.

“Hay que definir primero la palabra profesional, porque parece que algunos no entienden lo que significa fútbol profesional. A partir de ahí, las normas tienen que ser claras. Si las normas las cambian y las cambian como se les viene en gana, jamás va a ser profesional el fútbol, va a ser un fútbol semiprofesional”, explicó en diálogo con Movistar Deportes.

Asimismo, lamentó que, una semana para que disputen la fecha 1 frente a Carlos A. Mannucci en el Estadio Mansiche, el gramado de dicho recinto sigue en pésimas condiciones, tal como lo pudieron comprobar en la ‘Noche Poeta’, cuando midieron fuerzas con la Universidad César Vallejo. Lo peor de todo, sostuvo Ferrari, es que dicho predio fue alquilado recientemente para un concierto, algo que obviamente deteriorará más el campo.

“Las canchas y los estadios te lo demuestran, ir a jugar a estos lugares donde no reúnen los requisitos para jugar el fútbol profesional. Hemos estado en Trujillo, en el Mansiche, y realmente la cancha era desastrosa. Ahora hemos visto que están haciendo un concierto, o sea, no les bastó con presentar una mala cancha sino ahora le ponen un concierto encima y ya tenemos que jugar la próxima semana que jugar en Trujillo”, acotó al respecto.

El administrador se dirigió a las comisiones encargadas de evaluar estos temas: “No sé dónde están esas comisiones que tanto alardean que estamos mejorando, no estamos mejorando. Lamentablemente acá se arman comisiones y quienes las manejan son personas que están en equipos que no pertenecen al fútbol profesional. Nosotros como Universitario, no pertenecemos a ninguna comisión”.

Por otro lado, Jean Ferrari también detalló cómo se dieron las negociaciones para la contratación de Segundo Portocarrero, el quinto fichaje de Universitario para el año de su centenario. “Hemos cerrado el acuerdo con el Barcelona de Ecuador para la llegada de Segundo Portocarrero, un extremo por izquierda, hemos completado el tema de papeles y lo hemos anunciado de manera oficial”, apuntó.

Del mismo modo, comentó que el ecuatoriano de 27 años llega en condición de cedido por una temporada, a pedido expreso de Fabián Bustos. “Segundo Portocarrero llega en calidad de préstamo por una temporada a Universitario de Deportes. Tiene el perfil que el club necesitaba de acuerdo al esquema que está planteando Fabián Bustos. Seguramente lo tendremos en la ‘Noche Crema’”, remarcó.

Finalmente, Ferrari confirmó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se comunicó con la administración de la ‘U’ para coordinar el alquiler del Estadio Monumental para los amistosos de la Selección Peruana en marzo. De momento, están analizando el ofrecimiento. “Tuve una llamada por parte de la federación para alquilar el Estadio (Monumental) para marzo, vamos a evaluar que no se cruce con la preparación y reparación de la cancha. Nuestra prioridad es que nuestro equipo juegue en una muy buena cancha”, puntualizó.

El Estadio Monumental podría recibir los partidos amistosos de Perú en marzo. (Foto: Universitario)









La agenda de Universitario

Luego de empatar por 1-1 con Atlético Nacional en Estados Unidos, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Coquimbo Unido por una nueva edición de la ‘Noche Crema’, donde presentará a su plantel principal para la temporada 2024. Dicho compromiso está programado para el sábado 20 de enero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar.

Posteriormente, la ‘U’ completará una semana más de entrenamiento en Campo Mar pensando en su debut en la Liga 1, donde medirá fuerzas con Carlos A. Mannucci por la primera jornada del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está pactado para el domingo 28 desde las 5:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Mansiche y también será transmitido por GOLPERU. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la fecha 6 del Torneo Clausura 2023, con triunfo ‘crema’ por 3-0 gracias a las anotaciones de Piero Quispe, Edison Flores y Luis Urruti.





