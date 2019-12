Cienciano es de primera y los trabajos para reforzar el plantel ya están en marcha. El equipo quiere ser protagonista en la Liga 1 y para eso busca a los mejores refuerzos. ¿Será Juan Manuel Vargas uno de ellos? Los rumores están a la orden del día y no faltó quien ubicó al exjugador de Universitario de Deportes en el cuadro imperial.

Depor conversó con el presidente del ‘papá’, Sergio Ludeña, y así respondió: “Sé que hubo una conversación el año pasado pero no se concretó nada, fue para jugar por el ascenso pero lamentablemente no se dio. Pero a cualquiera le gustaría contar con un futbolista así”.

El ‘Loco’ estuvo en la mira del cuadro imperial y al parecer esa puerta no se ha cerrado del todo. “No sé si habrán conversado en esta oportunidad. Eso lo ve la comisión de fútbol, pero en este momento no tengo su nombre dentro de los que van a firmar, tal vez pueda estar en negociaciones, no me han informado nada todavía”, afirmó el presidente del equipo cusqueño.

“A nosotros nos hubiera encantado que esté en Cienciano de todas maneras”, agregó el directivo.

El excrema, mientras tanto, entrena por su cuenta y de vez en cuando comparte algo de su rutina a través de sus redes sociales. Juan Manuel Vargas no ha colgado los chimpunes y se sabe que todavía mantiene la ilusión de volver a las canchas.

Cienciano está por cerrar un buen número de contrataciones pues mantendrá, aproximadamente, solo al 50% del plantel que logró el ascenso. Fichajes internacionales también habrá y el mercado al que apuntan son el argentino, uruguayo y colombiano.

Está previsto que el recién ascendido arranque con la pretemporada el lunes 30 de diciembre con Marcelo Grioni a la cabeza. El DT logró el ascenso y hace unos días amplió su vínculo con los cusqueños por toda la temporada 2020.

Cienciano es de Primera. (02/12/19)#

