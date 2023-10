La temporada 2023 ha resultado ser completamente paradójica para Alfonso Barco. Se vio obligado a dejar Universitario debido a la falta de oportunidades y a ser uno de los principales objetivos de crítica cuando el equipo merengue no tenía buenos resultados. Asumió un desafío verdaderamente complicado al llegar a Uruguay y vestir la camiseta de Defensor Sporting, un club por el cual la afición tenía pocas expectativas debido a su paso discreto por Perú. ‘Fonchi’ confiaba en su capacidad para destacar fuera de nuestras fronteras, y lo ha logrado. Se ha convertido en una pieza clave para su equipo y ha comenzado a destacar en una liga que normalmente atrae la atención del mundo en cuanto a la exportación de futbolistas.

A mediados de agosto, después de varias semanas convulsas en las que el exjugador de San Martín llegó a recibir amenazas contra él y su familia, el equipo crema finalmente negoció el préstamo del mediocampista. Defensor Sporting mostró su interés y no pasó mucho tiempo antes de que Barco pisara suelo charrúa y se pusiera a disposición de su nuevo equipo.

Experimentó dos partidos de adaptación, en uno de los cuales no fue convocado y en el otro estuvo en el banquillo sin ingresar, antes de que se produjera un receso en el fútbol uruguayo. El volante nacional aprovechó los 26 días de inactividad para ganarse un lugar en el once titular. De esta manera, en el primer partido tras la huelga, Alfonso Barco fue incluido en el equipo titular en el enfrentamiento contra Peñarol. En ese partido, Barco completó sus primeros 90 minutos con Defensor Sporting.

Destacó y exhibió sus credenciales más destacadas, las cuales lo hicieron brillar en su paso por la Universidad San Martín y le abrieron las puertas de la ‘U’. Tras el enfrentamiento contra el conjunto aurinegro, ‘Fonchi’ fue titular en los siguientes tres partidos del torneo clausura uruguayo, mostrando un nivel sobresaliente y anotando un gol de gran calidad, además de proporcionar una asistencia crucial para la última victoria de los violetas. En cuatro encuentros consecutivos, acumuló un 92% de minutos, todos desde el once inicial, superando las tres veces que comenzó en los 14 encuentros que disputó con los cremas en la primera mitad del año.

Fecha Rival Minutos Goles Asistencias 07-10-2023 Peñarol 90 - - 13-10-2023 Montevideo City 80 1 - 18-10-2023 Liverpool 72 - - 22-10-2023 Cerro Largo 90 - 1

Lluvia de halagos

El destacado desempeño de Alfonso Barco en Uruguay no pasó desapercibido para la prensa que sigue de cerca la actualidad de Defensor Sporting. Especialmente, para Nicolás Musetti, periodista de La Voz del Tuerto, el medio más influyente en opinión e información acerca de este histórico club. En una conversación con Depor, Musetti explicó el contexto en el que Barco llegó y cómo se ha convertido en uno de los mejores jugadores del equipo en los últimos encuentros.

“Hasta el momento, la temporada de Barco es muy buena. Desde que llegó, es el mejor del equipo. Y si no lo es, pega en el palo. Es una grata sorpresa, ya que es un jugador peruano y acá no se sigue mucho el fútbol de allá. Además, antes de que llegue acá, lo único que se veían eran críticas o comentarios negativos desde Perú. Todo esto armó un clima de mucha duda e incertidumbre. No se entendía por dónde iba la contratación, porque era un chico que se terminaba yendo de su país por el hostigamiento que tenían contra él. Una vez que debuta y se ve lo que puede rendir, demostró que fue una buena contratación”.

Musetti también describió los principales atributos y características del peruano. Desde su biotipo, inteligencia y calidad para siempre entregarle el balón a un compañero. Asimismo, comentó que suele cumplir más funciones de distribución que de marcación, algo que no hacía netamente en su paso por Universitario.

“Ha sido importante por su aporte físico en el juego aéreo para ganar presencia en el mediocampo. Destaco la gran calidad que tiene con el balón. No suele perder pelotas, es muy prolijo en ese aspecto. Además, tiene una exquisita técnica para mandar pelotas largas, lo cual es importante para limpiar jugadas. Tal como sucedió en el primer gol contra Cerro. Es muy inteligente y tiene muy buena visión. Está jugando como doble ‘5′ al lado de uno ‘5′ posicional, por lo que no tiene que marcar mucho. Vamos a ver qué otra función desempeña a lo largo del campeonato”, afirmó.

Por último, el periodista uruguayo afirmó que considera poco viable la posibilidad de que el pase de Alfonso Barco termine siendo comprado por Defensor Sporting. Recordando que el vínculo entre ambas partes finaliza a mediados del 2024. Esto no por un tema deportivo, sino porque la institución vive una importante crisis financiera y no es un equipo que compra jugadores. Lo que podría pasar es que el grupo empresarial que lo trajo podría comprarlo y ver si lo dejan acá y lo negocian con otro equipo.

