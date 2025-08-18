El partido de Universitario vs. Sport Huancayo dejó un gol anulado que despertó la polémica. Alex Valera marcó, pero en la previa hubo una posición adelantada de José Carabalí que invalidó las acciones, según la revisión del VAR. En tienda crema la situación no cayó nada bien, por lo que anunciaron que tomarán “medidas legales” contra la CONAR. Sin embargo, Víctor Hugo Carrillo -presidente de la institución- contó que no hubo error arbitral, argumentando su postura.

“Fue correctamente anulado, recibí el informe del quality manager y está adelantado la punta del pie de José Carabalí”, contó Carrillo en charla con Radio Ovación. Además, el presidente de la CONAR brindó su total respaldo al cuerpo arbitral comando por Pablo López y César García junto a Víctor Raez en el VAR.

Además, restó culpa al VAR: “Aquí no hay una anulación por parte del VAR, el árbitro asistente, ante una situación de posible fuera de juego, cuando termina la acción dentro de la portería, manifiesta su decisión señalando el fuera de juego. La correcta decisión es del árbitro asistente en la cancha”.

En relación al trazado de líneas: “Es confusa para quienes no conocen el sistema de arbitraje, la complejidad en el trazado está siempre en base a la perspectiva que proyecta una imagen. Desde ahí es ser consciente que no es una foto la que se mira, es un trazado. Este sistema viene y se utiliza hasta en el torneo español”.

Víctor Hugo Carrillo también habló sobre la publicación de los audios del VAR, donde se expondrá la conversación entre los jueces para poder determinar cómo se tomó la decisión de invalidar la acción. Además, confirmó que estará disponible en los próximos días.

“El canal de Youtube de la CONAR está para dar claridad y transparencia. Lo que sucede, a diferencia de Conmebol, es que ellos disponen la señal. En cambio, nosotros no la tenemos porque hay dos empresas que tienen a bien brindarnos sus señales para poder exponer estos videos”, dijo.

Con relación a los constantes reclamos sobre los fallos de árbitros, Víctor Hugo fue claro en que no existe intención alguna de desfavorecer la planificación de los equipos que participan en la Liga 1. En ese sentido, “desmintió” las declaraciones desde tienda crema que argumentan un “complot”.

“Ningún árbitro sale con mala intención, definitivamente no es así. Hay que entender el sistema, cuáles son los pasos a seguir del trazado de línea virtual para luego dar opiniones de que si estuvo mal hecha”, dijo el ex árbitro FIFA y también uno de las encargados de la instrucción de tecnología y VAR en el país.

