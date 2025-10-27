La fiesta del tricampeonato ya comenzó, pero le faltó el objeto más preciado. Universitario de Deportes consiguió la gloria el último fin de semana tras vencer 2-1 a ADT en condición de visitante, un triunfo por la fecha 16 que le aseguró el título del Torneo Clausura 2025 y, con ello, la obtención inmediata del tricampeonato nacional. Pese a la euforia de los jugadores en Tarma, el trofeo no pudo ser levantado. Ahora, la celebración oficial se traslada a su casa y el club prepara una fiesta total para todos los hinchas.

La decisión de postergar la ceremonia no fue una sorpresa. Días antes del crucial encuentro, la Liga 1 informó que, en caso de un resultado favorable para Universitario, la premiación no podría realizarse en el estadio Unión Tarma. La organización determinó que dicho recinto no está habilitado logísticamente para albergar este tipo de celebraciones oficiales y la entrega de la copa.

Por ello, la entrega oficial del trofeo y las medallas a los campeones se trasladó a la siguiente fecha en la que el equipo juegue de local. Esta ceremonia se llevará a cabo en la jornada 18 del Clausura, tras la fecha 17 de descanso, cuando el equipo reciba a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, brindando la oportunidad de dar la vuelta olímpica frente a su hinchada.

Universitario de Deportes celebró en tarma pero sin el título. (Foto: @Universitario)

Con la premiación confirmada en Ate, el objetivo de la administración ‘crema’ es claro: un lleno total. El club busca coronar un año deportivo histórico con un marco espectacular, permitiendo que los aficionados que abarrotaron el estadio durante toda la temporada sean los protagonistas de la celebración del tricampeonato.

Para lograr este objetivo, Universitario anunció este lunes el cronograma oficial de venta de entradas para el crucial partido de celebración. El proceso, como es habitual en el club, se manejará por fases y dará prioridad a los socios que han apoyado al club durante todo el año, antes de abrirse al público general.

La venta de boletos inicia esta misma noche. La primera ventana será exclusiva para los Socios Crema y Socios Adherentes que se encuentren al día en sus pagos. Ellos podrán adquirir sus entradas a partir de este lunes 27 de octubre desde las 7:00 p.m. a través de la plataforma de costumbre.

Esta prioridad para los socios se extenderá durante 24 horas. El club ha programado una segunda jornada de venta preferencial para el martes 28 de octubre, también iniciando a las 7:00 p.m., buscando asegurar que la mayoría de sus afiliados aseguren su lugar en la esperada fiesta del tricampeonato.

Cronograma de ventas para la Fiesta del tricampeonato. (Foto: Universitario)

Una vez concluida la preventa, la venta se abrirá para la hinchada crema en general. El público podrá comprar sus boletos a partir del miércoles 29 de octubre, igualmente desde las 7:00 p.m., donde se espera una demanda masiva por los boletos restantes para la gran celebración.

Se anticipa que la boletería general se agote en cuestión de minutos. Dada la importancia del evento y la oportunidad de ver al equipo levantar la copa en casa, la expectativa de la hinchada está en su punto más alto, buscando cerrar el año con un récord de asistencia.

De esta manera, el partido contra Deportivo Garcilaso, si bien puede ser intrascendente en la tabla de posiciones con el título ya definido, se transforma en el evento más importante del año para la ‘U’. Será el cierre de una temporada exitosa, la consagración del tricampeonato y el reencuentro de un equipo campeón con su gente para la foto que quedará en la historia.

