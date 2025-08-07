Se respiran nuevos aires en Vancouver Whitecaps, que viene sumando juventud y experiencia para pelear por el título de la MLS. A la llegada del mítico Thomas Müller, leyenda del Bayern Múnich, se sumará en las próximas horas Kenji Cabrera, el prometedor futbolista de último paso por Melgar de Arequipa y recientemente convocado a la Selección Peruana. El volante recibió su visa y viajará en Canadá para sumarse definitivamente a su nuevo equipo.

“Su reconocimiento médico tendrá lugar durante el fin de semana y entrenará con el primer equipo la próxima semana”, indicó la página Vancouver Insider en su cuenta de ‘X’. El peruano, anunciado en los Whitecaps el pasado 22 de julio, estuvo entrenando por su cuenta en su natal Arequipa para no perder ritmo físico.

De hecho, se espera que Kenji Cabrera debute este domingo 17 de agosto en casa ante Houston Dynamo, por la MLS. Por temas de tiempo, no llega al partido de este sábado 9 ante San Jose Earthquakes, sobre todo porque se juega de visita y la idea es que el peruano se queda en Canadá poniéndose a punto.

Dicho partido también puede marcar el estreno de Thomas Müller con los ‘blue and white’, tras una extensa estadía llena de títulos con Bayern Múnich. El alemán, de 35 años, firmó un contrato de seis meses con los Whitecaps, que adquirieron sus derechos a cambio de 400 mil dólares. El próximo año será Jugador Franquicia del club.

Thomas Müller será compañero de Kenji Cabrera en Vancouver Whitecaps. Tendrá el dorsal '13'. (Foto: @WhitecapsFC)

“Me siento muy feliz de unirme a este gran club y quiero darlo todo en la cancha cada vez que me pongo la camiseta. Tengo muchas ganas de llegar a Vancouver para conocer a todos y jugar frente a toda la afición en el BC Place”, declaró Cabrera, quien será presentado con la foto oficial del club a principios de la próxima semana.

Vancouver Whitecaps atraviesa un buen momento en la MLS. Tras 24 fechas, suma 45 puntos y se ubica a un punto del líder San Diego FC, en la Conferencia Oeste. Cumplida la fase regular, buscará pelear por el título de la temporada con la llegada de Müller, Cabrera y los demás refuerzos.

El ‘Samurái’ Cabrera llega a tierras canadienses con el colchón de un buen semestre en la Liga 1 con Melgar, tanto en el Torneo Clausura como en Copa Libertadores y Sudamericana, marcando en total nueve goles y cuatro asistencias en 26 partidos.

Kenji Cabrera tendrá su primera experiencia en el extranjero. (Foto: Vancouver Whitecaps)

TE PUEDE INTERESAR