Universitario de Deportes vivió una noche especial en el Monumental, no solo por el resultado, sino por las sensaciones que dejó en el inicio de una nueva temporada. La Noche Crema 2026 sirvió como una primera prueba para medir el trabajo realizado en la pretemporada y para que el hincha vuelva a conectarse con su equipo. Más allá del marcador, el rendimiento colectivo comenzó a marcar una pauta de lo que se busca este año. En ese contexto, algunas declaraciones terminaron reflejando el clima que se vive puertas adentro. Alex Valera, uno de los referentes ofensivos, tomó la palabra y dejó claro cómo se vive la competencia interna en el plantel.

Tras el pitazo final, Alex Valera fue uno de los jugadores que analizó lo ocurrido en el campo. El delantero valoró el desarrollo del encuentro amistoso y destacó la respuesta del equipo ante un rival exigente, señalando que se empiezan a ver los frutos del trabajo realizado en las últimas semanas.

El atacante merengue remarcó que el partido permitió mostrar una idea clara dentro del campo. “Ha sido un partido muy bonito. Creo que el equipo ha demostrado que estamos trabajando de la mejor manera”, señaló, dejando en claro que el resultado fue consecuencia de un proceso que recién empieza.

Valera también resaltó la importancia de arrancar el año con un triunfo, sobre todo en un evento tan simbólico para el club y su hinchada. El delantero consideró que este tipo de partidos ayudan a fortalecer la confianza del grupo de cara a los retos que se avecinan.

Sin embargo, uno de los mensajes más potentes llegó cuando se refirió a la competencia interna. El atacante fue directo al explicar cómo se vive el día a día en los entrenamientos, donde nadie tiene el puesto asegurado y todos buscan ganarse un lugar.

Pérez Guedes anotó el 1-0 y Alex Valera el segundo. El Tunche Rivera cerró la goleada ante la U. de Chile. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

“El equipo es muy competitivo en los entrenamientos. Acá estamos peleando entrenamiento a entrenamiento para poder ser titular”, comentó, reflejando la intensidad con la que se trabaja en la interna del plantel crema.

Además, Valera dejó entrever que esa exigencia constante es clave para sostener el nivel colectivo. Para el delantero, la competencia sana eleva el rendimiento individual y empuja al grupo a mantenerse enfocado en los objetivos trazados para la temporada.

El triunfo en la Noche Crema también permitió que varios jugadores sumen minutos y muestren alternativas, algo que el comando técnico viene evaluando con atención. En ese escenario, la lucha por un lugar en el once inicial se perfila como uno de los ejes del año. Con este primer paso, Universitario empieza a construir su camino en el 2026.

