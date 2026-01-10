Mientras Universitario de Deportes continúa con su preparación de pretemporada y afina detalles bajo la conducción de su nuevo comando técnico con Javier Rabanal, este viernes 9 de enero se llevó a cabo el sorteo del fixture de la Liga 1 2026. En dicho evento, el cuadro ‘crema’ pudo conocer el calendario que marcará su camino en el Torneo Apertura y Clausura, en una temporada especial en la que buscará alcanzar el histórico tetracampeonato del fútbol peruano y mejorar su rendimiento a nivel internacional.
Ahora que el equipo de Ate ya cuenta con un panorama más claro de lo que será su calendario en el campeonato local, tanto la dirigencia como Javier Rabanal deberán comenzar a planificar de manera detallada el arranque de la temporada, tomando en cuenta no solo el inicio de la Liga 1, sino también los compromisos de preparación previos y su participación en la Copa Libertadores.
En cuanto al inicio del torneo, Universitario sabe que debutará en condición de local frente a ADT, en un partido que marcará su estreno oficial en la Liga 1 2026 y que servirá como una primera medida para evaluar el funcionamiento del equipo tras los cambios realizados en el plantel y en el comando técnico durante el receso.
Con el correr de las fechas, los ‘cremas’ afrontarán una serie de encuentros exigentes que pondrán a prueba su regularidad desde las primeras jornadas. Uno de los compromisos que ya genera expectativa entre los hinchas es el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima, el cual está programado para la fecha 9 del Torneo Apertura y se jugará en el Estadio Monumental.
A diferencia de la temporada pasada, la Liga 1 2026 contará con un número par de equipos participantes, un total de 18 clubes, por lo que el campeonato se desarrollará de manera regular, sin jornadas de descanso. Tanto el Torneo Apertura como el Clausura se disputarán a lo largo de 17 fechas, en un formato que exigirá constancia y profundidad de plantel a lo largo de toda la campaña.
Fixture completo de Universitario
|Fecha
|Partido
|Local / Visitante
|1
|Universitario vs. ADT
|Local
|2
|Cusco FC vs. Universitario
|Visita
|3
|Universitario vs. Cienciano
|Local
|4
|Sporting Cristal vs. Universitario
|Visita
|5
|Universitario vs. FC Cajamarca
|Local
|6
|Los Chankas vs. Universitario
|Visita
|7
|Universitario vs. UTC
|Local
|8
|Comerciantes Unidos vs. Universitario
|Visita
|9
|Universitario vs. Alianza Lima
|Local
|10
|Universitario vs. Garcilaso
|Local
|11
|Melgar vs. Universitario
|Visita
|12
|Universitario vs. Alianza Atlético
|Local
|13
|Juan Pablo II vs. Universitario
|Visita
|14
|Sport Boys vs. Universitario
|Visita
|15
|Universitario vs. Atlético Grau
|Local
|16
|CD Moquegua vs. Universitario
|Visita
|17
|Universitario vs. Sport Huancayo
|Local
Hay que tener en cuenta que estos partidos tendrán la localía invertida para el Torneo Clausura 2026. El formato sigue siendo el mismo que el del año pasado, se repite que para que un ganador de alguno de los torneos cortos no pierda su lugar en los play-offs, deberá terminar entre los siete primeros lugares del acumulado. Además, de que nuevamente se jugarán los play-offs por Copa Libertadores.
¿Cuándo comenzará la Liga 1 2025?
Inicialmente se había pactado que la Liga 1 2025 comenzara durante la semana del 30 de enero, pero la incertidumbre aún se mantiene por el conflicto creciente de los clubes con 1190 Sports y los derechos televisivos. Si bien, se habría ya llegado a un acuerdo, hay algunos equipos que aún no se han mostrado conformes, por lo que podría seguir poniendo el riesgo dicho inicio.
