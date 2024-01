Este lunes, Universitario de Deportes confirmó que alcanzó las 40 mil entradas vendidas para lo que será su partido, de este sábado, contra Atlético Grau por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, luego de su debut soñado -con goleada (4-0) incluida- sobre Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo, lo que le permitió a los de Fabián Bustos iniciar con el pie derecho la defensa del título nacional en el año que también celebran el centenario de su fundación.

Es preciso señalar que los estudiantiles esperan vender la totalidad de los boletos puestos a la venta y (con la inclusión de los asistentes a los palcos que se encuentran ubicados arriba de las tribunas) bordear los más de 60 mil asistentes para el compromiso de este fin de semana ante los piuranos.

Cabe destacar que Universitario de Deportes no pierde en casa hace casi un año en el Monumental (por Liga 1), siendo el choque que cayó contra Alianza Lima (1-2) el último que dejó con desazón a los hinchas merengues, quienes se cobraron su revancha en la gran final de 2023 al vencer al clásico rival y a domicilio.

Otro dato importante a resaltar es que la última vez que cremas y norteños se vieron las caras en el coloso de Ate, la victoria fue para los locales por 2-1 con anotaciones de Andy Polo y Horacio Calcaterra, dos de los autores de los tantos con los que vencieron a Carlos A. Mannucci el domingo pasado.

Ojo a un detalle, si bien la venta para el partido entre Universitario de Deportes y Atlético Grau ya agotó dos sectores de las tribunas (populares norte y sur) aún quedan entradas para oriente y occidente, las mismas que podrían agotarse muy pronto, si es que el ritmo de venta se mantiene.

La palabra del DT

Tras la goleada al cuadro tricolor, en el estadio Mansiche de Trujillo, el técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, no dudó en destacar la actuación de sus dirigidos, aunque también señaló que “no hay que perder la humildad. Hay que saber que el trabajo en el día a día es lo que nos posiciona”. ¿Qué más dijo el DT en conferencia de prensa postpartido?

El estratega argentino admitió que sus dirigidos pusieron en práctica todo el trabajo realizado durante la pretemporada, pero que “vamos a seguir yendo partido a partido y cada vez intentar para conseguir los resultados. Porque en definitiva, siempre lo más importante, más allá del funcionamiento, es el resultado”.

Además, Bustos agregó que “el final del primer tiempo fue bueno para nosotros, nos fuimos con dos goles, y en el segundo tiempo pudimos manejar un poco más la pelota, la posición territorial y el equipo terminó justificando el resultado. No me quedo con la diferencia, porque no hay tanta diferencia entre los dos equipos, hoy (domingo) tuvimos mucha efectividad y ellos no tanto”.





