Ángel Comizzo rechazó una oferta del fútbol mexicano porque se quiere quedar en Universitario de Deportes. Así lo confirmó su representante, Beto Carranza. El exjugador de la 'U' dijo que si el interés del club se mantiene, tal como se lo afirmó Jean Ferrari, la renovación del contrato del DT se dará de manera rápida.

El representante de Ángel Comizzo llegará en las próximas horas a Lima para reunirse con el gerente de Universitario de Deportes e iniciar las conversaciones. “Hasta lo que yo hable, el club quería renovar y Ángel quería quedarse, así que no creo que haya problema. Si no ha cambiado nada seguro que se llegará a un acuerdo”, dijo en RPP.

“Tuvimos un llamado en México el cual comenté con Ángel Comizzo, pero me dijo que quería quedarse en la ‘U’. El campeonato ha terminado ayer (domingo) no tuvo la fortuna de conseguir el objetivo. Mañana estaremos en Lima y veremos lo que pasa”, añadió.

Beto Carranza contó además que si la predisposición de Universitario de Deportes sigue en pie no habrá problemas para que el entrenador se quede en el club. "Yo creo que si la predisposición del club está, como me lo habían comentado más la predisposición de él de quedarse, es un tema que se puede resolver rápido porque no hay muchas cosas para hablar.

“Por lo que hablé con Jean Ferrari las cosas están dadas para que Ángel Comizzo se quede”, finalizó.

Resumen de la última fecha del Torneo Clausura (25/11/2019)#

