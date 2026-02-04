Universitario de Deportes se prepara para afrontar uno de los partidos más exigentes de este inicio de temporada, no solo por el rival, sino también por el escenario. La visita a Cusco siempre representa un reto físico y futbolístico, y el comando técnico encabezado por Javier Rabanal es consciente de que cada detalle puede marcar la diferencia. Tras un buen debut en el Torneo Apertura, el plantel crema buscaba llegar con su mejor versión a la segunda fecha. Sin embargo, en los últimos entrenamientos comenzaron a aparecer algunas alertas que obligaron a replantear la planificación. Dos habituales titulares no han podido trabajar con normalidad y se perderán este vital duelo.

De acuerdo a información difundida en L1 Max, Edison Flores no será parte del partido ante Cusco FC debido a una molestia física que, si bien no es considerada grave, llevó al cuerpo médico a tomar la decisión de no arriesgarlo. La prioridad del club es cuidarlo para que pueda llegar en mejores condiciones a los siguientes compromisos del Apertura. La altura y la exigencia del duelo también influyeron en la decisión.

En esa misma línea, el periodista Gustavo Peralta señaló que el ‘Orejas’ será guardado pensando en la tercera fecha del campeonato, mientras que Andy Polo sigue en evaluación y su presencia en la lista de viajeros todavía no está confirmada. En el caso del extremo, el cuerpo médico viene siguiendo de cerca su evolución. Aunque no está descartado del todo, el escenario más probable es que tampoco sea arriesgado. La decisión final se tomará en las próximas horas. Todo dependerá de cómo responda en los últimos entrenamientos.

“Edison Flores no viaja; me dicen que no es grave, pero prefieren que se quede descansando pensando en la tercera fecha. Andy Polo está en duda y lo van a esperar hasta el final”, explicó el periodista sobre la situación de ambos jugadores. La idea es no comprometer a futbolistas clave en un tramo muy temprano del torneo. Además, el calendario exige una gestión inteligente de cargas físicas.

De concretarse también la ausencia de Polo, Universitario tendría dos bajas sensibles en su frente de ataque, lo que obligará a Javier Rabanal a mover piezas para mantener el equilibrio del equipo en un partido de alta exigencia. El entrenador ya viene analizando diferentes variantes ofensivas. La intención es no perder profundidad ni presencia en campo rival. Para ello, se evalúan jugadores que puedan adaptarse bien a la altura. El objetivo es sostener la propuesta pese a las ausencias.

Andy Polo y Edison Flores no jugarán ante Cusco FC | Foto: Universitario

Ante este escenario, el comando técnico ya viene trabajando alternativas en los entrenamientos. Todo apunta a que Lisandro Alzugaray podría tener su primera titularidad, formando dupla ofensiva con Alex Valera en la altura cusqueña. El argentino ha mostrado buenas sensaciones en los trabajos previos. Además, su experiencia en escenarios similares es un punto a favor. El cuerpo técnico confía en que pueda responder a la exigencia. Sería una apuesta importante en un partido clave.

El atacante argentino ya sumó minutos en el debut ante ADT y dejó buenas impresiones, por lo que aparece como una de las principales opciones para cubrir la baja de Flores. Si bien no logró anotar, su movilidad y presencia en ataque fueron valoradas internamente. En Universitario consideran que puede crecer partido a partido. La altura podría favorecer algunas de sus características. Por ello, su nombre toma cada vez más fuerza para ser titular.

Además, desde el entorno del club se confirmó que jugadores como Anderson Santamaría, Williams Riveros y Jesús Castillo sí viajarán a la ciudad imperial, por lo que estarán a disposición para el compromiso. Esto le permitirá a Rabanal sostener parte de la estructura defensiva. La presencia de estos futbolistas es clave para mantener solidez.

Las otras ausencias de Universitario

En tanto, casos como los de Héctor Fertoli y Sekou Gassama apuntan a ser considerados recién para la tercera fecha, ya que continúan con trabajos específicos de adaptación. El comando técnico no quiere apresurar su regreso. Ambos vienen sumando cargas progresivas en los entrenamientos. La idea es que lleguen en mejores condiciones para los próximos encuentros. Su presencia será importante en la rotación del plantel.

Universitario enfrentará a Cusco FC este sábado 7 de febrero, desde las 8:00 p.m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con el objetivo de sumar nuevamente y mantenerse en la parte alta de la tabla, pese a las ausencias. El duelo será una prueba importante para el plantel crema. La altura, el rival y las bajas pondrán a prueba la profundidad del equipo de Javier Rabanal.

