Universitario de Deportes vive semanas de intensa actividad en todos sus frentes. Mientras el equipo profesional pelea por asegurar el Torneo Clausura y acercarse al ansiado tricampeonato nacional, las divisiones inferiores también vienen cumpliendo con campañas destacadas. En ese contexto, Franco Velazco, administrador temporal del club, compartió su análisis sobre el presente institucional, destacando la fortaleza del grupo y el enfoque que mantienen de cara a lo que resta del campeonato principal como en la Liga 3.

Velazco se mostró satisfecho tras la reciente clasificación del conjunto crema a las semifinales del torneo de ascenso, luego de vencer a Unión Santo Domingo. El dirigente valoró la actitud del plantel y resaltó la importancia de mantener la concentración ante lo que viene. “Fue un partido muy duro, pero pudimos darle vuelta en casa. Ahora estamos enfocados en CNI, que también es un rival muy competitivo. De aquí en adelante, cualquier cosa puede pasar”, indicó en diálogo con DyJ Sports.

El administrador también destacó la preparación del equipo de cara al duelo ante Estudiantil CNI, que se jugará primero en Iquitos. “Somos Universitario y considero que estamos muy bien preparados para afrontar este partido, primero de visita y luego cerrar en casa, donde seguramente vamos a contar con el aliento de nuestros hinchas”, señaló.

A la par de la emoción por el avance en la Liga 3, Velazco expresó su preocupación por la logística del encuentro en la selva. “Ya tuvimos antecedentes en un partido anterior con CNI, por ello pedimos que haya mayor presencia policial en Iquitos. Por lo pronto, acá habrá presencia de nuestra barra para que nuestros jugadores se sientan respaldados”, comentó.

¿Qué dijo sobre el posible tricampeonato crema?

Pero el dirigente no esquivó la pregunta más esperada: el sueño del tricampeonato. Con el equipo principal peleando mano a mano los últimos partidos del Clausura, la ilusión crece en todo el entorno merengue. Velazco, sin embargo, prefirió mantener la calma. “Vamos paso a paso, pero vemos que el tricampeonato cada vez se hace más real y cerca para nosotros”, confesó.

El directivo aseguró que en el club se respira un ambiente de confianza, aunque sin caer en triunfalismos. “Seguimos con perfil bajo, disputando los partidos con humildad, pero manteniendo siempre ese sueño del título. Considero que la ‘U’ está preparada para grandes desafíos en todas sus instancias y categorías”, añadió.

Más allá de los objetivos deportivos, Velazco también destacó el compromiso de la institución en fortalecer su estructura deportiva y administrativa. “El club vive un momento especial, no solo por los resultados, sino por la unión que se ha formado en todos los niveles. La idea es mantener esa identidad que tanto representa a Universitario”, explicó.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Tras la confirmación de parte de la organización de la Liga 1, Universitario no volverá a tener actividad frente a Sporting Cristal como se había pactado previamente. Sin embargo, volverá a aparecer recibiendo a Ayacucho FC por la jornada 15 del Torneo Clausura. Dicho compromiso está programado para el lunes 20 de octubre desde las 8:15 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERÚ, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como Movistar TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Movistar Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

