Universitario de Deportes hizo oficial la incorporación de Hernán Novick al primer equipo este martes, a través de una publicación en redes sociales. Sin embargo, recién la tarde del miércoles, el volante uruguayo tuvo la oportunidad de dirigirse a la hinchada del club merengue.

Hernán Novick llegó a Lima hace algunos días y quedó internado en Campo Mar, aislado de sus compañeros, esperando que pase el tiempo de cuarentena establecido por el Gobierno Peruano para evitar los contagios de COVID-19. Sin embargo, el jugador no dudó en resaltar lo impresionado que quedó con las instalaciones del club.

“Me impresionó mucho Campo Mar, es muy bueno para un club tener un lugar así donde puedan entrenar el primer equipo y las inferiores. Es un lugar espectacular”, señaló el volante uruguayo en Universitario Play.

En la misma línea, Hernán Novick confesó que se siente más cómodo jugando como volante creativo y fue precisamente la dorsal con el número ‘10′ la que recibió. “Conversé con Ángel Comizzo y me preguntó dónde me siento más cómodo y le dije que más de mediapunta. Me puedo acomodar”, precisó.

Por otro lado, el jugador también destacó que llega a Universitario de Deportes en su mejor momento y dejó en evidencia que tiene las metas claras con el club merengue: “Estoy muy contento de llegar acá y ser parte de esto. Siento que estoy y llego en mi mejor momento”.

“Lo primero que busco es ser campeón, más en un club grande. Es un desafío que me encanta, le pueden llamar presión o lo que sea, pero es así. El hincha tiene que ver un equipo que los represente”, continuó el volante, quien fue campeón con Sol de América en Paraguay.

