En medio de una semana cargada de rumores y suspicacias en redes sociales, Jean Ferrari decidió romper su silencio y aclarar una de las versiones más comentadas por los hinchas: su supuesta influencia en la designación de árbitros de la Liga 1. El Director General de Fútbol de la FPF, con pasado reciente en Universitario, fue consultado en el programa ‘Al Ángulo’ sobre si tiene algún tipo de participación en las decisiones de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Su respuesta fue directa y sin rodeos, buscando cerrar definitivamente el tema que ha generado debate en los últimos días.

Durante la entrevista, el conductor Diego Rebagliati planteó la pregunta que muchos aficionados venían repitiendo en redes sociales: si Ferrari sabía quién sería el árbitro para el próximo partido de Universitario o si tenía alguna injerencia en la lista de designaciones. El dirigente no dudó en responder con un “ni idea”, descartando cualquier tipo de conocimiento o participación en ese proceso.

Ferrari aprovechó la ocasión para agradecer que se toque el tema de manera abierta, señalando que muchas veces este tipo de rumores se generan por desinformación. “Agradezco tu pregunta, Diego, porque yo estas cosas las tomo como algo divertido, como algo de relajo”, comentó con naturalidad, intentando restarle dramatismo a la situación.

El exadministrador del club crema también mencionó que, pese a su nuevo rol en la Federación, sigue siendo objeto de bromas y memes por su pasado en Universitario. “Cuando me veo en la cantidad de memes que me hacen, porque ya mi cara está en todos lados, hoy han puesto ahora con la ropa del Señor de los Milagros. Hoy es octubre, está bien que me hayan puesto el meme con mi cara por ese tema”, dijo entre risas.

Con este tipo de declaraciones, Ferrari busca marcar distancia entre su labor actual en la FPF y cualquier vínculo con decisiones arbitrales. Desde su llegada al cargo, ha insistido en que su gestión está enfocada en el desarrollo estructural del fútbol peruano, dejando en claro que la CONAR tiene autonomía para realizar sus designaciones.

Jean Ferrari asumió como director general de la FPF en agosto de este año. (Foto: FPF)

Las especulaciones, sin embargo, no son nuevas. En las últimas semanas, varios usuarios en redes sociales habían insinuado que Universitario podría verse beneficiado por decisiones arbitrales, algo que Ferrari considera injusto y sin sustento.

El dirigente también recordó que la FPF atraviesa una etapa de reestructuración en distintas áreas, por lo que su trabajo diario está concentrado en temas administrativos y de planificación, más que en aspectos operativos como los arbitrajes. “Tengo tanto por trabajar que ese tipo de cosas ni siquiera las pienso”, añadió en tono firme.

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Chile, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR