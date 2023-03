Universitario de Deportes consiguió una importante victoria ante Cienciano, la misma que le permitió acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023. Los dirigidos por Jorge Fossati se impusieron 2-0, con goles de Piero Quispe y Emanuel Herrera. Tras el encuentro, el cual tuvo lugar en el estadio Monumental, el estratega uruguayo sacó sus conclusiones y va definiendo al once titular. Eso sí, luego de ver la actuación del equipo crema contra los cusqueños, el DT ‘merengue’ no descarta jugar con doble nueve, teniendo a Alex Valera y la ‘Maquinaria’ como principales cartas ofensivas.

“A mi gusto, Emanuel Herrera y Alex Valera si podrían jugar juntos. El trabajar contrareloj no me da la posibilidad de tener respuestas definitivas, pero en principio no veo el por qué no podrían jugar juntos”, mencionó el entrenador del elenco de Ate en una entrevista con GOLPERU.

Como se recuerda, el delantero de 26 años no pudo jugar ante el ‘Papá' debido a que arrastra una sanción desde el 2 de marzo del 2022, fecha en la que fue expulsado en los minutos finales del encuentro de vuelta ante Barcelona de Guayaquil por la Fase 2 de la Copa Libertadores. Eso sí, el ariete estará de regreso para la etapa grupal del certamen sudamericano.

Del mismo modo, Jorge Fossati aprovechó para llenar de elogios a Piero Quispe, quien destacó con un gran nivel ante Cienciano: “Hubo un rendimiento muy parejo. No vi a ningún jugador de Universitario en un punto flujo. Todos jugaron de seis puntos para arriba. Piero Quispe, a parte de sus cualidades técnicas, le suma panorama”.

“No todos los jugadores con buena técnica, tienen visión de la cancha. Él sabe elegir hacia donde jugar. Creo que ayer le agregó un poco de orden que no le había visto antes. Eso le favorece. Fue de los jugadores de la ‘U’ que más pelotas recuperó”, agregó.

Universitario anunció el fichaje de Roberto Siucho

Universitario de Deportes confirmó a Roberto Siucho como su último refuerzo para la presente temporada. El atacante -que supo anotar ocho goles con la escuadra merengue-, regresará a Ate para sumarse al plantel de Jorge Fossati, que viene conseguir su boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tras derrotar a Cienciano.

“Roberto Sicuho está de regreso y listo para dar todo por la ‘U’. 2023 - 2024. ¡Con garra, Roberto!”, se lee en la publicación del cuadro crema en sus redes sociales. Asimismo, el mensaje fue acompañado con un video corto donde aparece el jugador de 26 años posando con sus nuevos colores.





