La última semana, Piero Quispe volvió a ser convocado en la Selección Peruana con miras a la fecha doble (contra Chile y Argentina), quedando fuera de la convocatoria final en las dos ocasiones por decisión de Juan Reynoso. Si bien el jugador de Universitario de Deportes se mostró apenado por no sumar minutos con el combinado bicolor, no pierde la paciencia de saltar al campo con la franja sobre el pecho, aunque sabe que ello no es prioridad en estos días, en los que se juega la oportunidad de pelear por el título nacional con su equipo.

“Lo de la Selección Peruana ya pasó, ya me tocará y solo Dios sabe cuándo será. Ahora, estoy enfocado en Universitario de Deportes”, sostuvo el jugador del combinado estudiantil, a los medios de prensa, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, hasta donde llegó con el resto del plantel para el viaje a Cusco.

Por otro lado, Quispe analizó lo que podría ser el partido de Universitario ante Cusco FC, de este sábado, el mismo que será crucial para las aspiraciones de los dirigidos por Jorge Fossati, quienes deberán sacar los tres puntos, si es que no quieren poner la punta en riesgo.

“Estoy bien, tranquilo. Es un partido bastante difícil, pero vamos a salir con la misma mentalidad de todos los anteriores. Queremos ganarlo por nosotros, por la familia que siempre está y por los hinchas”, agregó el mediocampista del cuadro merengue.

Esta es la terna completa para el Universitario vs. Cusco FC

Universitario de Deportes visitará a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Diego Haro fue escogido como el árbitro de este cotejo, el cual arrancará desde las 8:00 p.m. de este sábado y será válido por la penúltima jornada del Torneo Clausura. Ojo, los merengues marchan en lo más alto del Torneo Clausura, con 35 puntos; en tanto el conjunto imperial se ubica en el puesto 12, con 17 unidades.

El juez será acompañado por Michael Orué (primer asistente), Vidal Aguilar (segundo asistente), Kevin Maxdeo (cuarto árbitro), Sebastián Lozano (VAR), Johny Voseo (AVAR) y Carmen Retuerto (asesora) en el choque por la Liga 1 Betsson.





