La temporada 2025 ha bajado el telón de la manera más dulce posible para el pueblo ‘crema’, pero la maquinaria comercial y deportiva no se detiene. Mientras la hinchada aún celebra la obtención del histórico tricampeonato nacional, el club ya tiene lista la sorpresa más esperada de fin de año. La espera para conocer la nueva camiseta con la que Universitario de Deportes defenderá su corona no se hará esperar mucho, pues ya se conoció la fecha oficial del lanzamiento que será en los próximos días.

El anuncio ha generado una expectativa inmediata en redes sociales. La fecha no es casualidad; será este próximo 10 de diciembre, de acuerdo a lo informado por el periodista Gustavo Peralta, y esto responde también a una estrategia comercial agresiva que busca aprovechar la campaña navideña.

Con el ánimo de los hinchas al tope tras el título, se espera que la nueva “piel” rompa récords de ventas en sus primeras horas, convirtiéndose en el regalo predilecto para una afición que ha llenado el Monumental durante todo el año. Esta nueva camiseta cargará con un simbolismo especial.

Ya no se trata de la camiseta del Centenario (2024) ni la de la consolidación (2025), sino la indumentaria que representará la hegemonía. El diseño, que se mantiene bajo siete llaves, tendrá la responsabilidad de vestir al vigente tricampeón del fútbol peruano en su búsqueda de un inédito tetracampeonato, un hito que obsesiona a la administración de Franco Velazco.

Para entender el peso de esta camiseta, hay que mirar los números que dejó el equipo en este 2025. Universitario no solo ganó el título, sino que lo hizo con una autoridad aplastante. El equipo se llevó tanto el Torneo Apertura como el Clausura, evitando los Play-offs y demostrando una superioridad que se reflejó en la Tabla Acumulada, donde terminaron como líderes indiscutibles.

La nueva indumentaria vestirá a un plantel que funcionó como una orquesta. En la retina del hincha quedan los 16 goles de Álex Valera, el máximo artillero del equipo, o la solidez defensiva que convirtió al arco ‘crema’ en el menos batido del campeonato. Esos números son el respaldo de una marca que hoy es la más valorada del mercado peruano.

Se especula sobre los detalles que podría incluir esta versión 2026. Los fanáticos esperan algún distintivo que haga alusión al “Tri”, un parche de campeón o detalles dorados que resalten la gloria obtenida. La marca deportiva que viste al club tiene el desafío de superar la valla alta que dejaron los modelos anteriores, los cuales fueron elogiados por respetar la tradición y la elegancia del color crema.

Además de la Liga 1, esta será la camiseta “de copa”. Universitario tiene asegurada su presencia en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, y tras haber alcanzado los octavos de final en la edición pasada, la exigencia internacional será mayor. La nueva piel deberá estar a la altura de las noches mágicas que se esperan vivir nuevamente en el Estadio Monumental ante los gigantes del continente.

Si bien, recién el próximo 10 de diciembre se conocerá la nueva ‘piel’, la tienda distribuidora Marathon ya puso disponible la preventa, sin imágenes que apaguen la sorpresa, pero si con los precios y con los diferentes modelos que tendrán para hombre, mujer y niño. Esta preventa lo pueden encontrar en la web oficial de Marathon.

