Si uno quiere encontrar uno de los motivos por los cuales Universitario de Deportes está puntero en la Liga 1, solo necesita escribir el nombre de Jonathan Dos Santos en Google: en 13 partidos marcó nueve goles. El dilema es que la hinchada solo lo disfrutaría hasta fin de año, pues es difícil que permanezca para la siguiente temporada. ¿Los motivos? La ‘U' aún tiene una deuda (de 50 mil dólares) con Cerro Largo, dueño de su pase, y el '9′ ya recibió ofertas de dos grandes de Sudamérica: Peñarol y Fluminense.

El presidente del club uruguayo, Ernesto Dehl, volvió a señalar que hasta el momento no hubo contacto desde Ate (para UCI Deportes): “Todavía la mantienen (la deuda), no se han comunicado con nosotros. Podemos esperar, pero me parece que hay que finiquitar las cosas. Nosotros nos hemos portado muy bien con Universitario, le hemos cedido un jugador que se ha transformado en figura, que es el goleador del equipo y esa deuda si bien es un monto importante, no para una institución como Universitario”.

Dehl, a su vez, dio más detalles sobre el vínculo entre el delantero y Universitario. “Es un préstamo con un vencimiento, es un préstamo a término, pero en el fútbol siempre puede haber novedades y no está todo dicho. Hay que esperar al vencimiento del contrato y ver qué sucede. Lo importante es que el jugador cumpla con sus obligaciones. Nosotros hemos quedado muy bien parados por la actuación del jugador".

Ojo, a mediados de mayo, el club Universitario de Deportes, a través de sus redes sociales, mostró un contrato donde se señala que la deuda entre la institución con Cerro Largo se debe al partido por la Noche Crema: el monto del contrato era 115 mil dólares y el club hizo el pago de la primera cuota (65 mil). Es decir, mientras no se pague el resto de la misma, será difícil que exista algún tipo de negociación a futuro.

El presidente de Cerro Largo también se refirió a las ofertas que recibió Jonathan Dos Santos de Fluminense y Peñarol: “Nosotros estamos en permanente contacto con el representante del jugador, Rafael Monge, quien nos ha trasladado todas las ofertas, inquietudes o llamados que ha tenido por este jugador”.

Dehl añadió que "tuvimos en algún momento de Perú (ofertas), de Uruguay se han interesado por él. Es un jugador que en Uruguay andaba muy bien y también del fútbol brasileño, pero como estamos todavía con un contrato vigente en Perú, hay que esperar el fin de ese contrato para tomar la determinación del caso”.

