El pasado domingo, Rodrigo Ureña se consagró campeón por segunda vez consecutiva con Universitario de Deportes. El mediocampista chileno jugó un papel fundamental en la obtención del título, jugando 78 minutos en un complicado encuentro ante Los Chankas, en la localidad de Andahuaylas. A pesar de las difíciles condiciones, Universitario logró un empate 0-0 que, junto a la derrota de Alianza Lima frente a Cuzco, les permitió superar a su clásico rival por un punto y lograr el bicampeonato.

Con este nuevo título, Ureña continúa consolidándose como una de las piezas clave del conjunto crema. El volante chileno es una de las figuras centrales en el mediocampo de Universitario, gracias a su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, y viene sumando trofeos con el conjunto de Ate.

En una reciente entrevista con ADN Deportes, Ureña también se refirió a su posible llamado a la Selección Chilena. El volante reveló que recibió varias veces la carta de reservación para integrarse a la ‘Roja’, pero aún no ha tenido la oportunidad de ser convocado. “Llegó la carta de reservación, varias veces ha pasado. Obviamente, se palpita el Clásico del Pacífico, tengo siete compañeros que están en la nómina peruana, entonces ellos me hablan, me preguntan y uno da sus referencias”, comentó el mediocampista.

Ureña añadió que se siente preparado para una posible convocatoria a la ‘Roja’. “Estoy preparado, tengo mucha experiencia. He jugado ocho Libertadores, tengo ocho títulos en mi carrera, la verdad es que vengo compitiendo a nivel internacional y eso te da otro roce”, afirmó el exjugador de Universidad de Chile.

Finalmente, el volante aprovechó la oportunidad para comentar sobre el trabajo de Ricardo Gareca en Perú, destacando la capacidad del técnico argentino para superar momentos difíciles. “Él, cuando llega a Perú, no le estaba yendo bien, pero se pudo reponer a la situación, pudo meter a Perú en un Mundial. Es parte de un proceso, como chilenos estamos viviendo un proceso, una nueva era, donde tiene que haber conocimiento de jugadores”, expresó Ureña.

Además, confesó que ha recibido varias ofertas del fútbol chileno, indicando que, si surge la oportunidad de regresar, lo consideraría, aunque no sabe si en este momento sería lo mejor para su carrera. “Me han hablado los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando, equipos donde jugué. Dentro de todo en el fútbol chileno me fue bien y, obviamente, si en algún momento se me da la posibilidad de volver, lo voy a hacer, pero hoy no sé si sea lo mejor para mí”, concluyó.

Universitario y los peruanos para la Copa Libertadores 2025

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidas para su participación en la Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres unidades de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros llegaron al tercer lugar en el acumulado y ocuparán la casilla de Perú 3, participando en la fase 2 del certamen internacional. Por otro lado, los íntimos, como Perú 4, jugarán la fase previa del torneo. Es importante mencionar que esta llave será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

Perú 1: Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1

Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1 Perú 2: Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1

Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1 Perú 3: Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1

Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1 Perú 4: Alianza Lima jugará la fase previa 1 tras quedar en el cuarto lugar Liga 1

¿Se marchan de Universitario de Deportes?

Sebastián Britos, quien termina contrato en 2024, llegó para tomar la posta que dejó José Carvallo y cumplió con las expectativas. Contabilizando la Liga 1 y la Copa Libertadores, disputó 33 partidos, recibió 22 goles y mantuvo su valla invicta en 17 oportunidades. Según pudo conocer Depor, en Universitario ya trabajan en su renovación. Durante la celebración en Andahuaylas, el propio guardameta se sinceró: “Es el club más grande en el que he jugado. Me encantaría quedarme y espero poder devolverle lo que me han brindado en la cancha por mucho tiempo”.

Entre los nombres que tienen todo para seguir en la ‘U’, está el de Aldo Corzo, quien llegó al club en 2017 y su última renovación se dio a finales de 2021, con un contrato que finaliza este año. Fue uno de los mejores de la temporada, es fijo en la línea de tres, está identificado con la institución y es el capitán, por lo que pronto se cerrará su continuidad. Lo mismo con José Rivera, que este año anotó nueve goles en la Liga 1 y dos en la Copa Libertadores; el ‘Tunche’ tiene una propuesta para firmar por dos campañas más.

Por otra parte, la historia es muy distinta con elementos como Nelson Cabanillas, Hugo Ancajima, Segundo Portocarrero, Yuriel Celi, Edison Flores y Marco Saravia. ‘Caba’ y ‘Porto’, por ejemplo, están en evaluación y Fabián Bustos lo definirá junto al área deportiva. Del mismo modo, según pudo conocer Depor, el ‘Orejas’ le comunicó a la directiva que no seguirá y lo más probable es que vuelva a Atlas, donde todavía tiene vínculo hasta 2025. En cuanto a Celi, su cesión finaliza este año y por ahora todo hace indicar que regresará al Hull City. Por último, Saravia no seguiría para el año que viene.





