En Universitario de Deportes se vive un momento de estabilidad en resultados, pero no todo lo que ocurre puertas adentro es tan claro, especialmente cuando se habla del comando técnico. A pesar de que el equipo crema se mantiene firme en el plano local, logrando el tricampeonato pese a la última derrota ante Los Chankas, surgió nuevamente el nombre de Sebastián Avellino, pieza clave en la etapa pasada y voz autorizada en la preparación física del plantel. Su presencia, marcada por idas, venidas y acompañamientos a distancia, había generado comentarios desde hace meses, y ahora él mismo decidió aclarar cómo se encuentra realmente su vínculo con el club.

El preparador físico sorprendió al explicar que actualmente apoya al comando técnico sin un vínculo formal firmado. En su entrevista con Wilmer Robles para su canal de Youtube (TADOKORO), Avellino fue directo y señaló: “En este momento yo no estoy con contrato… lo hago simplemente porque somos una gran familia”. Esta frase rápidamente se convirtió en el centro de atención, pues confirma que su participación se ha dado más por compromiso personal que por una obligación profesional.

A lo largo de la conversación, Avellino detalló cómo ha sido su participación durante estos meses, mencionando que su ritmo de trabajo varió según lo que la situación permitía. “Por momentos era día a día y por momentos era dos o tres veces a la semana”, explicó, dejando claro que su apoyo estuvo sujeto a su disponibilidad y a la distancia que lo separa del plantel. Además, comentó que coordinaba junto a Santiago los controles de carga y las planificaciones semanales.

Sebastián Avellino. (Foto: Universitario)

El lado más personal de Avellino en su relación con la ‘U’

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la manera emocional en la que describió su vínculo con el club. Para Avellino, su presencia en Universitario responde más a un lazo humano que a un contrato. “Queremos muchísimo a este gran club… es casi familiar la relación que tenemos”, indicó, resaltando que esa cercanía ha sido fundamental para que el comando técnico se mantenga unido a lo largo del tiempo.

El preparador físico también señaló que este lazo afectivo ha sido clave para sostener los momentos buenos y malos del grupo. “Nos apoyamos y creo que ha sido un poco la base del éxito que ha tenido este cuerpo técnico”, afirmó, dando a entender que la confianza interna ha sido determinante en cada etapa que han atravesado juntos en distintos países.

Su situación viene siendo tema desde hace meses, especialmente cuando se supo que no podía viajar a Lima por asuntos personales. Desde ese momento, Avellino continuó colaborando de manera virtual, adaptándose a las cargas, rutinas y necesidades del grupo. Aunque en su momento se pensó que su llegada podría darse pronto, sus asuntos pendientes en Uruguay extendieron el periodo en el que debe mantenerse a distancia.

Incluso en presentaciones anteriores del comando técnico se había señalado que su ausencia respondía únicamente a un tema personal, pero nunca se mencionó públicamente que no contaba con un contrato vigente. La declaración del propio Avellino marca un punto de quiebre, pues abre la pregunta sobre cuál será su rol a futuro y si existe intención de formalizar su vínculo más adelante si se concreta la continuidad de Jorge Fossati al mando de los cremas.

A pesar de ello, el preparador físico reiteró que continúa comprometido emocionalmente con el grupo y que celebra cada avance del club. Para él, Universitario representa un espacio donde prevalece el compañerismo y la confianza, factores que lo motivaron a seguir apoyando pese a no tener un contrato. Mientras tanto, su presencia seguirá desarrollándose desde la distancia, a la espera de que pueda resolver sus temas personales.

¿Se quedará Jorge Fossati y su comando técnico en Universitario?

Los directivos y la administración, encabezada por Franco Velazco, tendrá una reunión en los próximos días con Jorge Fossati, quien tendría ofertas para dirigir en otra liga de Sudamérica aunque la prioridad la tendría Universitario. Esperan llegar a un buen acuerdo para asegurar su continuidad por un año más.

