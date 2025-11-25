Si bien Universitario de Deportes levantó el título de la Liga 1 con varias semanas de anticipación y en la interna ya están trabajando en el proyecto deportivo del 2026, en donde el principal objetivo será el tetracampeonato, hay una duda latente y que día a día parece no tener una solución aparente: la continuidad de Jorge Fossati en el banquillo. Pese a que tiene contrato hasta finales del próximo año, su permanencia sigue en interrogante.

Esto no es algo de ahora, sino que es una duda que ha venido acentuándose conforme llegaba el cierre del campeonato y la ‘U’ empezaba a asegurar el ‘tri’. Así pues, según la información revelada por L1 Radio, por ahora no ha habido una reunión entre el uruguayo y los que encabezan el área deportiva del club, algo que, de no mediar inconvenientes, debería darse en las próximas horas.

Sobre la mesa no solo estarán las condiciones de ambas partes para llegar a un entendimiento, sino también las repercusiones de las recientes declaraciones de Jorge Fossati en una entrevista con El Comercio. Y es que según la citada fuente, está por ver cómo reaccionarán los directivos cremas a lo dicho por el ‘Nono’ respecto a sus requerimientos para seguir en la institución.

En L1 Radio precisaron que por ahora no está asegurado que Fossati siga como director técnico de Universitario en el 2026 y que de no llegar a un acuerdo, el club tendría que resolver el tema económico para ponerle punto final a un vínculo que todavía se extiende hasta diciembre del 2026. En ese sentido, será importantísima la reunión que sostendrán las partes involucradas y que lleguen a un punto medio entre sus condiciones.

Un detalle que Fossati remarcó mucho en su charla con El Comercio, fue la plena potestad que quiere tener para la aprobación de los fichajes, renovaciones y salidas pensando en la próxima temporada. Si bien Álvaro Barco es el primer filtro como director deportivo, el charrúa quiere ser quien dé el visto bueno frente a cualquier posible contratación.

“Creo que Álvaro Barco lo ha dicho públicamente, que el 80 o 90 % sigue pero siempre se debe pensar en mejorar. Pero ojo, cuidando que sea alguien que viene a sumar al grupo y no traer problemas al grupo por más cualidades que tenga en el plano futbolístico”, señaló el estratega de 73 años.

Jorge Fossati fue tajante: si traen a planean traer a un jugador que no pidió, será la primera señal para marcharse. “Si esta temporada fue buena, el 2026 debe ser mejor. Para ello, las autoridades del club deben trazar un plan para que haya sintonía. Han ocurrido cosas que quiero tener claras para decidir si continúo. Si llega un jugador es porque yo dije que sí; de lo contrario, me voy”, remarcó.

El nacido en Tacuarembó no quiere sorpresas y, por más que le traigan al mejor jugador posible, si él no lo pidió, no se hará cargo. “Si no es así, es porque yo no voy a estar, porque por más que lo traigan a Messi y no me consulten, pues entonces yo me voy y les digo que lo dirijan ellos”, aseveró. ¿Qué pasará en las próximas horas? ¿Tendremos alguna sorpresa respecto a su permanencia y el tricampeón se verá en la necesidad de buscar a un nuevo entrenador? Pronto lo sabremos.

