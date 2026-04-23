Luego de una semana movida para Universitario de Deportes, marcada por las derrotas en la Copa Libertadores y en la Liga 1 que derivaron en la salida de Javier Rabanal, el cuadro crema logró recuperarse. Bajo el mando interino de Jorge Araujo, el equipo goleó 4-1 a Deportivo Garcilaso en uno de sus mejores partidos en lo que va del Torneo Apertura. Tras el encuentro, Horacio Calcaterra se refirió al rendimiento del equipo, al nombramiento de ‘Coco’ Araujo como técnico interino y a las posibilidades de Universitario de pelear por el título del torneo.

El volante de Universitario de Deportes, Horacio Calcaterra, se mostró agradecido con Jorge Araujo por confiar en él para ser titular en la victoria ante Deportivo Garcilaso: “Hacía mucho tiempo que no arrancaba. Un día antes del partido me informó que iba a ser titular. Le agradezco por la confianza, me sentía preparado para esto”, señaló el mediocampista.

Además, fue consultado sobre la situación del banquillo tras la salida de Javier Rabanal y si le gustaría que Jorge Araujo continúe como técnico por el resto de la temporada en Universitario de Deportes.

“Queremos lo mejor para la ‘U’. ‘Coco’ está identificado con el club y esto es fútbol, lo que mandan son los resultados. Nosotros haremos lo posible para ayudar al técnico y al club. El grupo está enfocado”, señaló.

Jorge Araujo fue el técnico de Universitario en el duelo ante Deportivo Garcilaso. (Foto: Getty Images)

Sobre su relación con el exentrenador merengue, Javier Rabanal, el volante de Universitario de Deportes, Horacio Calcaterra, fue respetuoso al referirse al técnico español, quien no logró obtener buenos resultados durante su paso por el club.

“A mí no me gusta hablar de Javier ahora que se acaba de ir. Cada técnico se maneja de diferente manera. No se encontraba el equipo que venía jugando hace tiempo y lamentablemente tuvo que salir. No podría hablar de lo táctico porque no me tocaba jugar de arranque y no podría decirte qué nos faltó”, comentó.

Javier Rabanal fue destituido como entrenador de Universitairo. (Foto: Getty Images)

Sobre la posibilidad de pelear por el Torneo Apertura, el exseleccionado nacional Horacio Calcaterra indicó que Universitario de Deportes todavía mantiene chances, pese a que ya no depende únicamente de sus propios resultados.

“Es la idea. Sabemos que tenemos que esperar otros resultados y por eso no depende solo de nosotros, pero matemáticamente estamos con vida. Tenemos una seguidilla fuerte de partidos y debemos seguir mejorando”, añadió.

Tras la derrota ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, el panorama de Universitario de Deportes se complica de cara al objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En ese contexto, el volante Calcaterra se animó a comentar sobre lo que será el duelo ante Nacional por la tercera fecha del torneo.

“Sabemos que será difícil. Es un equipo fuerte y tiene jugadores de calidad, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Tenemos que salir a jugar con tranquilidad para buscar el resultado. La idea es recuperar la solidez que teníamos y generar alternativas para nuestros delanteros”, señaló el mediocampista crema.

Universitario enfrentará a Nacional por la fecha 3 de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

También fue consultado sobre su continuidad en Universitario de Deportes o si ya empieza a pensar en el retiro del fútbol. Ante ello, señaló que, por ahora, su prioridad es seguir disfrutando su etapa en el club crema.

“En estos momentos solo quiero disfrutar de lo que es la ‘U’, quiero sentirme vigente. Pero también depende de lo que quiera el club. En su momento nos sentaremos a hablar”, comentó.

Para finalizar, también fue consultado sobre el gol que marcó ante Alianza Lima en la final del 2023 en Matute y si considera que es el más importante de su carrera. Sobre esto, no dudó en destacar la relevancia de ese tanto para Universitario de Deportes.

“Sí, obvio. Es un gol que me marcó con la ‘U’ y con la hinchada. Más que todo porque nos dio un título y quedará marcado”, finalizó el tricampeón con Universitario.

Horacio Calcaterra anotó en la victoria de Universitario ante Alianza Lima en la final del 2023. (Foto: LFP)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Tras la victoria ante Deportivo Garcilaso, el equipo de Jorge Araujo, recibirá a Alianza Atlético en el Estadio Monumental el domingo 26 de abril a las 6:00 p.m. por la fecha 12 del Torneo Apertura.

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