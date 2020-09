Universitario de Deportes vs. Atlético Grau chocarán (EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | ONLINE) por la Jornada 14 de la Fase 1 del campeonato. Los cremas están ansiosos de sumar una victoria, tras el empate que tuvieron ante Carlos A. Mannucci por lo que alista una estrategia que minimice los errores defensivos para sacar los tres puntos. El cuadro piurano sabe que el rival será complicado, pero no desperdiciará cada oportunidad que tenga para tener el resultado esperado.

Universitario y Atlético Grau medirán fuerzas este viernes 25 de setiembre a partir de las 3:30 p.m. en el estadio olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este encuentro será transmitido por GOLPERU y Movistar PLAY, mientras que las incidencias, minuto a minuto y videos extra los encontrarás en Depor.com.

Universitario de Deportes continúa como único puntero en la tabla de posiciones con 29 unidades. No obstante, la diferencia con otros equipos del torneo se acortó, luego de la última igualdad que tuvo ante la ‘Tricolor’. Cienciano está a dos victorias, mientras que Sporting Cristal necesita 7 puntos para igualarlo.

Universitario de Deportes vs. Atlético Grau: horarios del mundo

Perú: 15:30

México: 15:30

Colombia: 15:30

Chile: 17:30

Argentina: 17:30

Bolivia: 16:30

Ecuador: 15:30

“Lo sucedido [en el empate pasado] es producto de la desatención que no debe ocurrir en un equipo que pelea el título, son cosas que no puede pasar. Algunos dicen que saben trabajar con el resultado, nosotros decimos que metemos. Son mensajes diferentes, distintos. A todos nos gusta jugar bien, pero a veces no se puede”, indicó Ángel Comizzo la jornada pasada.

Por su parte, Atlético Grau llega a este partido, luego de sumar una importante victoria ante Deportivo Municipal en la Videna de San Luis. El cuadro piurano venía cayendo 2-0, tras el doblete de Matías Succar, pero sobre el complemento remontaron el partido consiguiendo así el triunfo en los últimos minutos.

Semanas atrás, su técnico, Rafo Castillo, habló del trabajo y sentido de grupo que vienen trabajando en su plantel, por lo que no duda de que sigan escalando en lo que resta de la temporada. “Mientras sigamos con este espíritu de equipo y de lucha vamos a conseguir el objetivo que estamos buscando. Nuestro primer objetivo es ganar, independientemente de la tabla de posiciones”, sostuvo para DirecTV.

