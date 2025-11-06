Vamos con la información. Este viernes 7 de noviembre, Universitario de Deportes recibirá a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la fecha 18 y penúltima del Torneo Clausura 2025. El encuentro está programado para las 9:00 p.m. (hora peruana) y marcará la primera presentación de los cremas ante su gente luego de consagrarse tricampeones nacionales. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Universitario llega a este encuentro con la motivación en lo más alto tras haber asegurado su tercer título consecutivo de la Liga 1, logro que les permitió cerrar de forma anticipada la disputa por el campeonato nacional. El equipo dirigido por Jorge Fossati no conoce de derrotas en lo que va del Clausura y ahora busca ampliar su racha positiva en su estadio, donde recibirá el homenaje oficial por el tricampeonato antes del inicio del partido. Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que Sebastián Britos no podrá estar presente tras haber sido expulsado en el duelo anterior ante ADT en Tarma.

Para este compromiso, jugadores como Alex Valera, Andy Polo, Jairo Concha y Rodrigo Ureña tendrán un papel importante en el funcionamiento ofensivo y equilibrio del equipo. Además, la línea de tres en defensa encabezada por Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Anderson Santamaría ha sido clave en la solidez del cuadro crema las últimas semanas. El escenario está preparado para una fiesta en las tribunas y un choque con alta intensidad en el campo.

Por su parte, Deportivo Garcilaso también llega con necesidades deportivas claras. Actualmente, pelea por asegurar un cupo a la Copa Sudamericana 2026 y un resultado positivo en Lima podría ser determinante en la tabla acumulada. El conjunto dirigido por Gerardo Ameli venció 1-0 a ADT en su último partido y viaja a la capital con la convicción de arruinar el festejo merengue. Figuras como Pablo Erustes (15 goles y 8 asistencias) y Ezequiel Naya (8 goles en el torneo) serán las principales cartas ofensivas del cuadro cusqueño.

Garcilaso sabe que el Monumental es un escenario complicado, pero también reconoce que Universitario podría tener un componente emocional que puede jugar a favor o en contra según cómo se desarrolle el inicio del juego. Por ello, buscarán un trámite ordenado, presionando los duelos individuales en mediocampo y tratando de aprovechar cualquier espacio en transición.

El último antecedente entre ambos se dio en Cusco durante el Torneo Apertura 2025, donde Universitario se impuso por 1-0 con gol de Aldo Corzo. No obstante, esta vez el contexto es diferente: la ‘U’ llega como flamante tricampeón y Garcilaso juega una de sus últimas cartas para clasificar a un torneo internacional. La expectativa en el Monumental será alta, con un marco cercano al lleno total y una atmósfera que promete ser inolvidable.

¿En qué canal ver Universitario vs. Garcilaso?

El partido entre Universitario vs. Garcilaso, válido por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025, será transmitido EN VIVO por GOLPERU. Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Garcilaso?

El duelo entre Universitario vs. Garcilaso está programado para este viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 11:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 8:00 p.m., y en España a las 4:00 a.m. del siguinte día.

TE PUEDE INTERESAR