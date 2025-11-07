La Selección Peruana inició una nueva etapa de trabajos en La Videna pensando en los amistosos ante Rusia y Chile, y uno de los temas que más ruido generó en las últimas horas fue la ausencia de Luis Ramos en la convocatoria. La situación llamó la atención debido a algunos trascendidos que apuntaban a una supuesta negativa del jugador de unirse al equipo. Sin embargo, Manuel Barreto decidió pronunciarse y aclarar lo ocurrido para evitar interpretaciones equivocadas. En medio de una lista donde también destaca la ausencia de Gianluca Lapadula por lesión, la situación del delantero de América de Cali generó debate en el entorno futbolero peruano, sobre todo teniendo en cuenta el proceso de recambio que vive la Selección.

El combinado nacional comenzó sus entrenamientos este viernes con varias novedades, entre ellas la presencia de Pedro Gallese, quien volvió a ponerse los guantes bajo las órdenes del comando técnico. Al mismo tiempo, jugadores como Piero Cari, Renzo Garcés y Kevin Quevedo también dijeron presente en la VIDENA, marcando el inicio de una preparación importante de cara a las siguientes semanas.

En ese contexto, Manuel Barreto fue consultado por la ausencia de Ramos, y decidió poner fin a las especulaciones. El técnico fue claro al señalar que no existe ningún tipo de distanciamiento entre el jugador y la Selección, descartando así versiones que sugerían una falta de compromiso. De acuerdo con el estratega, el delantero sí mostró disposición para unirse al grupo.

Barreto destacó que la situación de Ramos se vio condicionada por la logística, debido a que el jugador debió afrontar un viaje que lo haría llegar el mismo día del primer encuentro amistoso. Esa fue una de las razones que llevó al comando técnico a evaluar otras alternativas, sobre todo considerando que se trata de un periodo en el que se analizan perfiles y opciones para consolidar el grupo.

“Luis está totalmente comprometido con la selección, con las ganas de venir y ser partícipe”, señaló Barreto, buscando derribar los rumores que se difundieron en los últimos días. El entrenador insistió en que la decisión no responde a un tema personal, sino a un análisis deportivo y situacional propio del proceso que atraviesa el equipo.

En paralelo, el técnico también se refirió a Gianluca Lapadula. El atacante se encuentra lesionado, según confirmó el propio Barreto, por lo que no podrá participar en los próximos amistosos. Pese a ello, el entrenador afirmó haber conversado con él, y dejó claro que el delantero mantiene disposición y compromiso para volver cuando se encuentre recuperado.

Las prácticas continuarán este fin de semana con la expectativa de sumar a los jugadores de Universitario y Sporting Cristal, quienes hoy culminan sus compromisos. La idea es llegar con el grupo lo más completo posible para enfrentar a Rusia el miércoles 12 de noviembre.

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

