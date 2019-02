Universitario de Deportes: Alexander Succar sigue en la mira de los cremas

A inicios de año –cuando la pretemporada ni siquiera había iniciado– la prioridad de Nicolás Córdova para reforzar el ataque de Universitario de Deportes era Alexander Succar , quien venía de tener un paso por el Sion suizo.

Universitario de Deportes lo esperó hasta el final, sin embargo, el ‘9’ de 23 años no logró desvincularse de Sporting Cristal, club al que pertenece hasta fines de 2019. Y el tema quedó zanjado.

El domingo, Alexander Succar no apareció en la lista celeste para el duelo ante Alianza Lima. El club informó una lesión, pero a la par se conoció que no está cómodo. ¿La razón? No fue la primera opción para reemplazar al suspendido Emanuel Herrera.

El ‘charrúa’ Cristian Palacios tomó la posición y Alexander Succar entendió que, de quedarse, no tendrá muchos minutos esta temporada.

“El interés por Alexander Succar se mantiene en Universitario de Derportes. Si lo queríamos antes, ahora también. Si se desvincula, sería una opción interesante”, dijo a Depor Francisco Gonzales, gerente deportivo crema.

Aunque la prioridad pare Universitario de Deportes es un ‘9’ extranjero, Alexander Succar no es una opción que desagrade. Cualquier cosa puede pasar mientras que no juegue con la celeste.

El libro de pases del fútbol peruano se cierra el 29 de marzo, tiempo límite de los clubes de la Liga 1 para fichar. Se reabre del 13 de junio al 12 de julio.

