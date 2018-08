Universitario de Deportes ya puede contratar futbolistas, y la prioridad de Nicolás Córdoba es reforzar al equipo en la parte defensiva y, sobre todo, ofensiva. En ese sentido, Diego Mayora cobró fuerza en las últimas horas, luego de que el propio delantero revelara el interés del cuadro crema por ficharlo.

Diego Mayora, que salió de Real Garcilaso por problemas extradeportivos, utilizó sus redes sociales para reafirmar el interés que mostró un sector de la dirigencia de Universitario de Deportes por ficharlo de cara al Torneo Clausura.

Asimismo, el exdelantero de Colón hizo un mea culpa y dejó en evidencias sus ganas por volver a ser el delantero que la rompió como delantero de Unión Comercio, club en el que marcó 19 tantos (2016).

Diego Mayora: "Tengo todo encaminado con Universitario de Deportes"

“Como todo ser humano he cometido errores. Estar en la lista de posibles refuerzos para defender los colores de la U me llena de motivación y daré todo de mí. Sólo he hablado con una persona del club que me preguntó por mi situación contractual en Colón”, escribió Diego Mayora en Twitter.

Hoy, Universitario de Deportes no pasa por un buen momento en lo futbolístico. Los de Nicolás Córdova buscan alejarse de la zona de descenso. Y para ello, urgen de un delantero con gol. ¿Diego Mayora será la solución?