Universitario de Deportes: el gran reto de Armando Alfageme con la camiseta crema 

Se fue con 21 años y dos partidos en Primera, pero saboreando el título de 2009. Desde entonces, tuvieron que pasar siete años para volver a ver a Armando Alfageme con la camiseta de Universitario de Deportes. Esta vez, sin embargo, quiere ser protagonista.

En redes se lo preguntan, ¿eres hincha crema?

Soy hincha del equipo por el que juego, pero sí le tengo un cariño especial a la ‘U’. Aquí me inicié y debuté. Es un grande.



¿Universitario aceptó la oferta de Gimnasia y Esgrima por Alexi Gómez?



Tenías ofertas de Melgar y Municipal, dos equipos que jugarán un torneo internacional.

La prioridad siempre fue quedarme en Lima, por mi familia. Ellos jugarán la Libertadores y la Sudamericana, pero hoy vuelvo a casa y es un lindo reto para mi carrera.



¿Tuvo que ver también tu deseo de volver a la Selección?

Sí, estando en la ‘U’ tengo más vitrina, aunque siempre daré el máximo siendo convocado o no. Espero consolidarme y regresar a la Selección.



¿Qué diferencias hay entre el Armando que se fue y el que regresa?

He ido de menos a más. Vuelvo con muchos partidos encima, incluso de preLibertadores, Sudamericana y amistosos con la Selección. Soy más maduro.



¿Qué se siente ser un pedido de Nicolás Córdova?

No he hablado con él, pero le agradezco mucho, eso es importante. Es un plus, aunque nadie tiene el puesto asegurado.



¿Te sientes seguro con el grupo que se está armando?

Se está formando un lindo grupo. Conozco a varios, como a Jersson Vásquez, Aldo Corzo, Enmanuel Páucar, Pablo Lavandeira, Roberto Siucho. Hay buenos jugadores. Y es lindo reencontrarme también con Gary Correa y Nelinho Quina.



¿Cuál es tu mensaje para los hinchas cremas?

Sé que ha sido un año difícil, pero yo vengo por el título. Además, agradezco sus lindas palabras en redes.