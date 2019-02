Universitario de Deportes: ¿Guillermo Rodríguez estará en el debut ante Unión Comercio? [VIDEO]

Su hoja de vida era lo que más llamaba la atención en Universitario de Deportes. Entre Uruguay, México, Francia, Argentina e Italia, Guillermo Rodríguez defendió 10 camisetas. Y si uno sentía que esas no eran razones suficientes para tenerlo en Campo Mar, solo era necesario escribir su nombre en YouTube.

El ‘Guille’ no solo es de esos jugadores que no perdonan en las divididas, sino de los que cree que no hay manera de perderse el debut de un torneo. Por eso, Nicolás Córdova cree que el zaguero charrúa sí estará ante Unión Comercio, este domingo, en Moyobamba.

¿Qué le impidió al defensa de Universitario de Deportes jugar el sábado ante César Vallejo? Una distensión en la pierna izquierda. Tuvo esa molestia desde el encuentro con la Universidad de Concepción, en el Monumental.

Así entrena Guillermo Rodríguez para supera su lesión. (Foto: GEC / Video: José Luis Saldaña)

Ojo, si Guillermo Rodríguez no está al 100%, su lugar será ocupado por Nelinho Quina, al lado de Junior Morales. Pero Nicolás Córdova confía en la recuperación del uruguayo. La ‘U’ quiere arrancar con pie derecho la Liga 1.

Universitario de Deportes vuelve esta mañana a los trabajos en Campo Mar. El miércoles el trabajo será a doble turno, el jueves el DT defune el once y el viernes el equipo viaja a Tarapoto.