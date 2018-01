Universitario de Deportes: ¿quién es Paulo de la Cruz, el 'chibolo' que se robó el show en la Noche Crema?

Se elevó para ganar el balón, luego con la cabeza se la quitó de los pies a un ‘colocho’, se llevó a uno y, cuando quiso pasar por otro, le pusieron el alto que una falta. Encima, esa jugada originó el tiro libre que terminó en el gol de Aldo Corzo a favor de Universitario de Deportes en la Noche Crema ante el DIM de Colombia.

Todo eso hizo Paulo de la Cruz en una sola acción en su debut. Pero hay más: luego hizo la jugada conocida como la ‘ruleta’. Es hábil y atrevido. Y solo tiene 18 años. No se achicó y bailó a los ‘cafeteros’ como si nada, como si tuviera años de experiencia.

Desde ese jugadón, cada vez que el ‘chibolo’ tocaba la pelota, todo era aplauso de parte de los hinchas de Universitario de Deportes. Tanto así que en las tribunas se escuchaba varios ‘vamos peluca’. No pasó desapercibido y no solo fue por su ‘look’. Fue el reemplazo del lesio-nado Quintero y no le temblaron las piernas.

Pero, ¿quién es?



Paulo de la Cruz es uno de los jugadores promovidos desde la cantera para reforzar al primer equipo esta temporada. Toda su vida ha jugado en la 'U' y se siente más cómodo jugando como un segundo atacante o un extremo por derecha.

A mediados de 2017, tomó protagonismo en el equipo Sub 17 de Universitario de Deportes, que finalmente logró el título de la Copa Federación en la categoría 1999. Su paso al equipo profesional se dio directo desde el equipo juvenil. Es decir, no jugó ni un solo minuto en la reserva.



En la Noche Crema Paulo de la Cruz tuvo nota aprobatoria y, de hecho, tendrá más minutos. El ahora bautizado ‘Canchita’ fue cambiado a los 59’ por Palomino, y las palmas lo acompañaron hasta la banca de suplentes. Hasta Pedro Troglio lo felicitó. Seguro, no olvidará esta noche.

