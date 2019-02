Nicolás Córdova sobre las condiciones del campo: "Tuvimos que desnaturalizar nuestra forma de jugar" [VIDEO]

Universitario de Deportes visitó a Unión Comercio para jugar la primera fecha de la Liga 1. El partido que se llevó a cabo en el estadio del IPD de Moyobamba finalizó con el marcador en 1-1.



En conferencia de prensa, el director técnico de Universitario de Deportes , Nicolás Códova , se refirió al estado del recinto y cómo este influyó en el desempeño de los cremas.

"Tuvimos que desnaturalizar nuestra forma de jugar, porque no pudimos salir jugando desde abajo. No le estoy echando la culpa a la cancha pero definitivamente, para mi al menos, es un campo que no reúne las características para jugar un partido de primera división" aseguró Códova.

Con respecto al arbitraje, el entrenador crema evitó emitir juicio alguno. "Toda la semana se equivocan en contra tuyo, a favor tuyo, la verdad es que creo que es una profesión muy difícil que no me atrevería a juzgar", dijo Córdova.

Universitario de Deportes sumó su primer punto en esta primera fecha. El siguiente partido los cremas lo jugarán de local en el Monumental y contra Pirata FC.