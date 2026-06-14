Mientras el plantel juvenil de Universitario de Deportes asumió la responsabilidad de disputar los partidos de la Copa de la Liga durante el receso del campeonato, cayendo por 2-0 en su debut ante Pirata FC, el área deportiva del club continúa trabajando en ultimar los detalles para cerrar los refuerzos para el Torneo Clausura. El objetivo en tienda crema es uno solo: ganar el segundo certamen de la temporada y meterse de lleno en la pelea por el título nacional.

En ese sentido, uno de los objetivos esenciales para que los cremas puedan rearmar su plantilla, es conseguir un lateral derecho competente y de calidad comprobada en el torneo local. Debido a que Héctor Cúper quiere dejar atrás el 3-5-2 y enfocarse en consolidar un sistema en el que se sienta cómodo, necesita de laterales naturales que puedan ser su abanico de opciones durante la segunda parte del año –Andy Polo rinde mejor de carrilero o volante por fuera–.

De esta manera, hace unos días Se confirmó que Emilio Saba está en la órbita del comando técnico y existe un claro interés por cerrar su contratación. Eso sí, el futbolista de 25 años en estos momentos pertenece a las filas de Sport Boys, donde está en condición de préstamo desde Melgar. Es decir, si los cremas quieren incorporarlo, tendrán que negociar directamente con el ‘Dominó’.

Emilio Saba está en Sport Boys a préstamo desde Melgar. (Foto: Sport Boys)

En medio de este fuerte interés, el mismo jugador se pronunció por primera vez al respecto, luego de ser abordado por el periodista Raúl Chávez para ser consultado acerca de su futuro. Cuando tuvo que referirse a las últimas informaciones que lo vinculan con Universitario, el lateral derecho dejó en claro que esos temas lo ve su representante.

“Esos temas los maneja mi representante, por ahora estoy en Boys y voy a dar lo mejor de mí. La ilusión de crecer futbolísticamente y la oportunidad que Dios me mande me va a ayudar mucho”, aseguró, haciendo hincapié que en estos momentos solo piensa en seguir rindiendo en la ‘Misilera’.

Un detalle no menor es que la ‘U’ no es el único equipo tras los pasos de Emilio Saba, pues también se pudo conocer que Alianza Lima lo quiere como una de sus incorporaciones para el Torneo Clausura. Ni merengues ni blanquiazules han abierto diálogos formales con Melgar, pero esto podría darse más pronto que tarde. Veremos si finalmente uno de los dos clubes termina llegando a un acuerdo para llevárselo.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 25 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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