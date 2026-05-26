Piero Quispe culminó oficialmente su etapa en el Sydney FC. Luego de disputar la final de la A-League 2026 y quedarse con el subcampeonato tras caer ante Auckland FC, el volante peruano deberá regresar a Pumas UNAM, club dueño de su pase y con el que mantiene contrato vigente. El mediocampista nacional cerró una temporada positiva en el fútbol australiano, donde logró consolidarse como una pieza importante del equipo, disputando 30 encuentros, registrando dos goles y cinco asistencias.

Sin embargo, todo apunta a que el mediocampista nacional no continuaría en el cuadro mexicano. Según informó el periodista Gustavo Peralta, el entorno del jugador viene evaluando distintas propuestas para definir el próximo destino del exfutbolista de Universitario.

“Piero Quispe ya no sigue en Sydney FC, terminó el préstamo. Regresa a Pumas, dueño de su pase, con contrato hasta este fin de año”, señaló en el programa ‘Hablemos de MAX’.

Además, reveló que actualmente existen ofertas y sondeos desde distintos países. Entre las posibilidades aparecen clubes de Argentina, Brasil, Grecia y también equipos de la Liga MX interesados en contar con el volante peruano.

“No hay ninguna negociación en este momento con Universitario. Sin embargo, Quispe tiene opciones en Grecia, Argentina, Brasil y México”, agregó el comunicador sobre el presente del mediocampista nacional.

Precisamente, uno de los temas que llamó la atención fue la posibilidad de un eventual regreso a Universitario de Deportes para disputar el Torneo Clausura 2026. No obstante, hasta el momento no existe una negociación formal entre ambas partes.

Eso sí, desde el entorno del futbolista no descartan escuchar una propuesta del cuadro crema si esta llega en las próximas semanas. Aun así, la prioridad actual pasa por resolver la situación contractual de Quispe con Pumas UNAM.

Otro detalle importante es que el volante peruano habría descartado completamente la posibilidad de emigrar al fútbol árabe. La intención de Quispe sería mantenerse en una liga competitiva que le permita seguir creciendo futbolísticamente.

TE PUEDE INTERESAR