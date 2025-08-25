Universitario de Deportes recibió una noticia que puede ser determinante en la recta final del Torneo Clausura. Tras igualar en el clásico frente a Alianza Lima, el conjunto ‘merengue’ cuenta con un cambio inesperado en la programación que lo podría colocar en una posición más favorable de cara a las siguientes fechas, evitando condiciones que han complicado sus visitas en el fútbol peruano. Además, podrá volver a encontrarse con sus hinchas norteños.

El empate en el Monumental dejó a los cremas sin posibilidad de despegar en la tabla de posiciones, aunque el resultado fue considerado justo por el trámite del partido. Sin embargo, el calendario inmediato ha traído un giro positivo para el plantel, ya que disputará dos encuentros claves fuera de casa en escenarios más accesibles.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, Universitario no deberá viajar a Cajabamba para enfrentar a UTC por la fecha 10, sino que ese duelo se trasladará al estadio Mansiche de Trujillo. Dicho cambio podría representar una ventaja, sabiendo que en contextos de altura, los ‘cremas’ no han podido rescatar siempre resultados positivos.

El beneficio no se limita a una sola jornada. También el duelo de la fecha 12, ante Alianza Atlético, dejó de programarse en el calor intenso de Sullana y pasará a jugarse igualmente en Trujillo. De esta manera, en un lapso de semanas, la ‘U’ disputará dos partidos de visita en la llamada ‘Ciudad de la eterna primavera’.

Más allá de lo deportivo, el cambio de sedes también supone un alivio logístico para el club. Los viajes serán menos desgastantes, reduciendo las horas de traslado que usualmente demandan Cajabamba y Sullana. En un calendario comprimido por las competencias internacionales y la obligación de pelear en la cima de la Liga 1.

Sin embargo, la decisión ha generado debate entre los hinchas rivales, que cuestionan si estos cambios alteran la equidad del torneo. No obstante, es necesario recalcar que ambas decisiones han sido tomadas por los clubes que harán de locales en Trujillo, tanto por un tema de aumento de taquillas como por mejorar la seguridad del juego.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este empate sin goles frente a Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad dentro de unas cuentas semanas cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

