Tras la salida de Javier Rabanal de la dirección técnica de Universitario de Deportes, han comenzado a desfilar varios nombres como posibles opciones para tomar su lugar en el banquillo crema. Si bien Jorge Araujo es el entrenador interino en estos momentos, se sabe que la administración del cuadro estudiantil está analizando otras opciones en el mercado, no sin antes esperar los resultados que pueda cosechar el estratega de 46 años.

Así pues, uno de los nombres que sonó como una posibilidad en la ‘U’ fue Fabián Bustos. Su título con el club en el 2024 lo respalda y cuenta con el visto bueno de la administración encabezada por Franco Velazco. No obstante, se sabe que el cordobés tiene contrato vigente con Millonarios de Colombia y las chances de tenerlo de vuelta en el fútbol peruano son casi nulas.

Esto se confirmó aún más con las palabras del propio Bustos, quien hace poco declaró luego del triunfo por 2-0 de Millonarios sobre Deportes Tolima. El argentino fue claro en señalar que hoy por hoy se debe a los ‘Embajadores’ y se siente cómodo en el balompié colombiano. Eso sí, recordó a la ‘U’ con mucho cariño y afirmó sentirse un hincha más.

“Estoy acá, tengo contrato con el club. La verdad, (Universitario) es un club que adoro, del cual me siento hincha, que me ha ido muy bien, pero hoy estoy acá (Millonarios)”, afirmó en zona mixta, respondiendo a las interrogantes de los medios de comunicación.

En ese sentido, Fabián Bustos remarcó lo bien que se siente en Millonarios y lo enfocado que está en el objetivo de meterse en los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura de la Liga BetPlay. En Colombia, los ocho primeros pasan a la siguiente fase y por ahora sí equipo está cogiendo el último cupo, pero aún queda una jornada y todo puede suceder.

“Estoy acá, estoy enfocado en lo que quiero. Pertenezco a Millonarios, yo estoy muy a gusto, aunque no sé si todo el mundo pueda decir lo mismo. Los chicos me demuestran que vamos hasta el final, vamos a insistir, vamos a pelear y hay que darle la vuelta a la página del torneo porque queda una fecha”, puntualizó.

Con esto, Bustos queda completamente descartado como una opción latente en Universitario, por más que le tenga cariño al club y se sienta identificado con lo que representa. Hay que señalar que el encargado de elegir al nuevo director técnico de la ‘U’ será Franco Velazco, y no Álvaro Barco como sucedió con la elección de Javier Rabanal. Veremos qué sucede en los próximos días.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 4-1 sobre Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 26 de abril desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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