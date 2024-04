Si bien Universitario de Deportes terminó imponiéndose por 2-1 ante Sport Boys, no fue un partido sencillo. El trámite fue bastante intenso en todos los sectores del campo y la ‘Misilera’ se encargó de ensuciar cada acción de peligro generada por los ‘cremas’, por lo que el resultado se definió dos balones parados bien conectados por Alex Valera y Williams Riveros. Tras el pitazo final, Fabián Bustos analizó lo vivido en el Estadio Nacional y consideró que algunas decisiones arbitrales no lo convencieron.

El director técnico de Universitario reconoció las dificultades que le planteó Sport Boys y que a pesar de eso consiguieron resolver el encuentro. Asimismo, no ocultó su disconformidad con la labor del árbitro Michael Espinoza. “Fue durísimo, un equipo muy aguerrido el Boys, creo que no nos creó situaciones de gol pero sí nos peleó el partido en cada sector de la cancha. Nos costó abrir el partido, hay algunas jugadas que sí las tengo que ver de nuevo pero que no quedé conforme”, manifestó en conferencia de prensa.

Asimismo, en estratega argentino expresó que sus jugadores no estuvieron finos en el último tercio del campo, lo cual los llevó a muchas impresiones para definir el partido. “Estuvimos un poco apresurados en el primer tiempo, en el segundo tiempo creo que ya estuvimos un poco más finos y más precisos, también nos costó abrir pero lo veníamos justificando ampliamente. Erramos varios goles antes de abrir el marcador”, sostuvo.

Por otro lado, Fabián Bustos destacó el hermoso marco que hubo en el Estadio Nacional, que hizo que este duelo sea una fiesta sin violencia. “Contra un equipo duro, con un marco hermoso, ojalá no haya problemas fuera de la cancha porque fue hermoso con dos hinchadas, me parece que lo teníamos controlado con el 2-0 y viene esa jugada desafortunada que los mete en el partido. Peleamos cada pelota hasta el último y fuimos justos ganadores”, acotó.

Bustos no escondió su satisfacción de ver que el trabajo que hace su comando técnico durante la semana se vea reflejado en el marcador, más si es para resolver un partido trabado y en donde Sport Boys hizo lo suyo para no caer tan fácilmente. Los oportunos cabezazos de Alex Valera y Williams Riveros fueron determinantes y eso dejó conforme al argentino.

“Uno de los puntos fuertes el año pasado era abrir muchos partidos de pelota parada y lo venimos trabajando. Ayer hablamos de ese tema y por suerte pudimos encontrar dos goles de pelota parada, que en el fútbol actual es muy importante porque te ayuda a desenredar situaciones. Lo seguimos trabajando igual, siempre es mérito del lanzador y de los chicos que van”, apuntó.

Finalmente, el entrenador de 55 años habló brevemente sobre el estado físico de José Rivera, quien tuvo que ser cambiado a los 30′ por una luxación en el hombro tras una mala caída. “Parece ser una luxación (de hombro), tiene mucha experiencia el doctor y él siente que es eso porque en la cancha le tiene que acomodar. Se le va a hacer un estudio y ojalá sea lo menor posible porque es una pieza importante”, puntualizó.

Fabián Bustos todavía no pierde con Universitario en lo que va del año. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este triunfo por 2-0 sobre Sport Boys, Universitario la próxima semana cuando visite a Unión Comercio por la décima segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 19 de abril desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz, Claro Video y Zapping.

Posteriormente, los ‘cremas’ tendrán un complicado reto a nivel internacional cuando viajen a Río de Janeiro para enfrentar Botafogo, en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Este encuentro está pactado para el miércoles 24 de abril desde las 5:00 p.m., tendrá lugar Estadio Olímpico Nilton Santos y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO