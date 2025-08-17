La semana ha sido especialmente dura para Universitario de Deportes. Tras la goleada recibida en casa frente a Palmeiras por la Copa Libertadores, los dirigidos por Jorge Fossati no pudieron reponerse en la Liga 1 y apenas rescataron un empate 1-1 en su visita a Sport Huancayo. El resultado, que los mantiene en la segunda posición del Torneo Clausura con 14 puntos, dejó un sabor amargo en el plantel, sobre todo por la polémica del segundo gol anulado a Álex Valera, que generó varias reacciones en sus compañeros, como es el caso de Martín Pérez Guedes.

Fue así que alzó la voz y se mostró disconforme con el desempeño arbitral y, sobre todo, con la logística utilizada para la revisión de la jugada. Según el argentino, la evidencia presentada por el VAR no fue suficiente para anular el tanto, lo que generó indignación dentro del equipo crema que sintió que dejó escapar dos puntos valiosos en la lucha por el título.

“Estamos un poco molestos, el equipo hizo un esfuerzo enorme, venir a jugar a la altura es complicado. Hicimos buen partido en líneas generales”, declaró Pérez Guedes a L1 MAX tras el encuentro, que se esperaba sirva como cambio de aires para lo que fue el último resultado de su más reciente partido.

Universitario vs. Sport Huancayo por la Liga 1 (Foto: @Universitario)

Consultado netamente por el arbitraje, mencionó: “Uno siempre trata de hablar con respeto, pero vengo de un pueblo pequeño, donde la liga es pequeña y hay mejores cámaras que las que hay aquí. La línea no está bien tirada, nos duele porque vinimos hasta acá, queremos ganar el Clausura, competir y estas cosas nos molestan”

El mediocampista también dejó entrever que no es la primera vez que sienten un arbitraje adverso desde que viste la camiseta crema. “No lo sé, eso siempre ha pasado desde que estoy en la ‘U’. Se hablan muchas cosas, no somos mucho de escuchar a las redes o la televisión, pero sí se siente que de alguna forma u otra están en contra de nosotros, pero eso nos fortalece como grupo, nos ayudan con ir con más ganas a lo que queda”, agregó.

La frustración de Pérez Guedes también se relaciona con los objetivos que el plantel tenía en mente para sostenerse en los primeros lugares del Clausura. El volante dejó en claro que, pese a las adversidades, Universitario no bajará los brazos y continuará luchando por el objetivo de consagrarse campeón en esta segunda parte del campeonato.

Universitario festeja el gol de Álex Valera (Foto: @universitario)

Por otra parte, el argentino también se refirió al duelo de vuelta ante Palmeiras en Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores. Pese al 0-4 sufrido en el Monumental, aseguró que el equipo no viajará resignado. “Hay que jugar todos los partidos. No podemos ir a Brasil y actuar como si no nos importara, tenemos que dejar una buena imagen porque somos un club importante”, expresó.

El volante reconoció, sin embargo, que todavía arrastran la molestia por no haber podido sumar los tres puntos ante Sport Huancayo. “Sigo molesto por el partido de hoy, porque lo pudimos ganar”, apuntó con sinceridad al cierre de su intervención que los ha dejado ahora relegados del primer lugar de la tabla.

TE PUEDE INTERESAR