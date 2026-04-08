Universitario no se quedará de brazos cruzados tras la sanción que reduce el aforo de la tribuna sur del Estadio Monumental y establece una multa de 5 UIT. Desde la dirigencia crema anunciaron que presentarán un recurso de apelación para revertir la medida, al considerar que existen inconsistencias en la resolución emitida por las autoridades deportivas.

Franco Velasco, administrador del club, fue claro al explicar la postura institucional frente a la sanción. “Nosotros tenemos una posición legal respecto a lo ocurrido en el partido. Para nosotros, todos los medios probatorios apuntan a que no hubo ningún acto de racismo”, señaló al referirse al caso que generó polémica en el fútbol peruano.

En esa línea, el directivo confirmó que el club iniciará inmediatamente las acciones correspondientes para defender su postura. “Vamos a presentar el recurso de apelación y, como lo dije en anteriores oportunidades, nosotros vamos a llegar sobre este caso en particular hasta la última consecuencia”, aseguró.

Velazco también cuestionó la forma en que se elaboró la resolución sancionadora. Según explicó, existen contradicciones en las declaraciones que fueron consideradas dentro del expediente. “Si se revisa bien la resolución de sanción, hay inconsistencias en las declaraciones”, sostuvo el administrador crema.

Asimismo, el dirigente indicó que Universitario no tuvo acceso directo a ciertos testimonios incluidos en el documento oficial. “Nos impidieron participar de las declaraciones de los involucrados en las transcripciones y eso aparece consignado de manera muy breve en la resolución”, explicó.

Además, el club no descarta iniciar acciones legales fuera del ámbito deportivo si el resultado del proceso no es favorable. “Tenemos que esperar que termine el procedimiento deportivo y luego tener un resultado. Si creemos que es favorable en las instancias deportivas, sin duda vamos a iniciar acciones”, comentó.

En ese sentido, Velazco señaló que la institución también busca proteger su imagen. “Aquí hay un tema reputacional. Nos están imputando la comisión de un delito como el racismo y eso afecta la imagen de Universitario de Deportes”, manifestó el directivo.

Finalmente, el administrador insistió en que la resolución presenta interpretaciones cuestionables. “La forma en cómo se transcribió la resolución fue tendenciosa, porque uno lee ese párrafo y la interpretación que se da es que no hay nada relacionado a cánticos racistas”, concluyó, reafirmando que el club luchará para revertir la sanción.

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