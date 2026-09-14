El escandaloso superclásico del fútbol peruano disputado el último fin de semana sigue generando muchísimas repercusiones extradeportivas que manchan el gran espectáculo. Así como Alianza Lima emitió su descargo, la máxima autoridad de Universitario de Deportes también se tomó el tiempo de romper su silencio. El actual administrador provisional del conjunto merengue denunció públicamente una serie de graves maltratos sufridos por toda su delegación durante el fin de semana, revelando detalles sumamente preocupantes sobre el deficiente y cuestionable operativo de seguridad local.

Franco Velazco relató la incómoda situación que atravesaron los directivos ‘cremas’ en las instalaciones blanquiazules. La directiva visitante se vio sorpresivamente imposibilitada de utilizar el palco asignado, debiendo permanecer recluida bajo condiciones inaceptables.

En diálogo con L1 Max, el mandamás estudiantil expresó su profundo rechazo por las actitudes hostiles recibidas desde su llegada. “Lamentable la forma como los directivos del club de Universitario hemos sido tratados. Hubieron situaciones reprochables, respecto de tenernos encerrados en la zona del camerino”, relató.

Alzugaray anota el 2-1 en Matute tras el desconcierto entre Chávez y Duarte. | Fotos: Giancarlo Ávila/ @photo.gec

El administrador continuó detallando las extremas y extrañas medidas de vigilancia que soportaron en las entrañas de Matute. “Han tenido seguridad interna de ellos en la zona de visita, eso no se ve en ninguna parte. Han estado permanentemente grabando, le echaron la culpa a la policía”, cuestionó duramente, agregando que permaneció encerrado tres horas sin recibir ninguna explicación oficial.

Bajo esa línea, Velazco realmente esperó que desde los altos manos del equipo de La Victoria se acercaran para darles explicaciones, pero simplemente recibieron una comunicación que no terminaron de entender. “Nos dieron una serie de argumentos sin fundamentos, para mí, la directiva de Alianza se ha comportado como un equipo chico, nos han tratado como un equipo chico”, agregó.

Asimismo, Velazco desmintió rotundamente que su presencia en el terreno de juego pudiera generar algún tipo de descontrol en las tribunas. Lo que él explica es que le aseguraron que si subía al palco iba a “incitar a la violencia”, pero luego recordó que, paradójicamente, al finalizar el encuentro igual “arrojaron objetos contundentes a la salida del equipo”.

Matute recibió un lleno total en la última edición del clásico peruano. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)

Los problemas en el palco

Respecto a la controversia generada por no utilizar el ambiente destinado originalmente para la comitiva visitante, el directivo fue bastante claro. “Las ventanas de los palcos estuvieron empernadas para evitar que nosotros las abriéramos. Eso ha sido un acto poco profesional, poco recíproco”, argumentó enfáticamente, recordando que en el estadio Monumental nunca encerraron a nadie.

Las pésimas condiciones de ventilación representaban un grave peligro, lo que motivó la rápida intervención de las autoridades competentes. “Algunos directivos llamaron al Fiscal de Prevención del Delito, él revisó el palco y determinó que no era posible que personas se encuentren ahí por temas de seguridad”, detalló.

Finalmente, el administrador crema aprovechó el espacio para aclarar la comentada ausencia de José Luis Carranza en esta tensa jornada. “Nunca estuvo en la idea del club llevarlo al Clásico. Estamos tratando de procurar que las decisiones se manejen dentro de un clima de paz”, sostuvo.

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