En una noche mágica, que avivó las emociones de todos los presentes en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes levantó el trofeo de campeón por tercera vez consecutiva, lo que lo ha coronado como uno de los equipos más regulares de estos últimos años. Por lo que, buscando mantener ese mismo nivel, Franco Velazco reveló los planes que tendrá que cumplir el cuadro ‘crema’ en los próximos meses, lo que incluiría amistosos en el exterior. Todo por conseguir un nuevo sueño, el tetracampeonato.

Tras la celebración, el administrador fue consultado por la clave de este éxito sostenido durante las últimas temporada. Velazco no apuntó a lo individual, sino a la fortaleza del grupo, asegurando que los valores del club fueron los que sacaron adelante la campaña.

“La clave del éxito es la humildad, es cierto, y también la unidad. Este es una familia y eso es lo que se ha demostrado en los momentos difíciles. Lo hemos superado todos juntos, unidos, con humildad, con el perfil bajo. Y ese es un poco la personalidad, la identidad del hincha, del jugador, del universitario de deportes”, indicó a la prensa.

El momento cumbre de la noche. Los capitanes de la 'U' levantan las tres copas ganadas desde 2023. (Foto: Jesus Saucedo / @photo.gec)

Una de las principales preocupaciones de la hinchada es la continuidad del comando técnico y del plantel. El directivo fue tajante al respaldar al estratega uruguayo, Jorge Fossati, y confirmar que la base del equipo está prácticamente asegurada para el 2026, aunque las evaluaciones formales se harán al finalizar el último partido.

“No hay nada que analizar. El profesor para mí es uno de los mejores técnicos que ha tenido la U, que yo he visto. El profesor tiene contrato hasta el próximo año. Todo está encaminado. Y todo el plantel lo está también, el 85%, 80% del plantel está asegurado. Pero después del partido contra Chancas es cuando formalmente termina la competición y ahí evaluaremos”, confirmó.

Velazco enfatizó que la tarea de la dirigencia es saber gestionar un plantel que ya lleva tres años ganando, lo cual implica un desgaste natural y la necesidad de mantener una estructura sólida sin caer en la autocomplacencia, aunque pidió calma, pues la temporada aún no termina.

“En realidad, este es un plantel que viene ya hace 3 años consolidándose. Lo que tenemos que hacer, la tarea de nosotros es justamente mantener una base, mantener una estructura, pero repito, con calma, vamos con calma, todavía esto no ha terminado. Queremos seguir batiendo récords, queremos terminar el campeonato invictos y marcar un nuevo récord en la historia de la U y también del fútbol peruano”, confesó.

Franco Velazco envió mensaje de tranquilidad a la hinchada de Universitario, por mantener la base del plantel para el 2026. (Foto: Universitario)

El sueño para el 2026

Con la base del ‘tri’ asegurada, los objetivos para el 2026 se duplican. El administrador ‘crema’ dejó claro que la exigencia en Universitario obliga a mirar los dos frentes que va a tener que disputar con la misma seriedad: la Liga 1 y la Copa Libertadores.

“La U no puede mirar solamente un lado de las competencias. En la U hay mucha exigencia, exigencia de parte del hincha. Así manda, además, nuestra historia. Y estamos mirando con mucha ambición el torneo local, como también el torneo internacional”, dijo.

Finalmente, Velazco verbalizó el sueño que ahora se convierte en la máxima obsesión del club, un hito inédito en el fútbol peruano que, según él, serviría también para saldar deudas históricas. “Claro, no existe tetracampeonatos en el Perú. Queremos ser los primeros y queremos, además, aprovechando, si es que se logra ese objetivo tan ansiado, tan ambicioso, empezar a romper fabulas”, concluyó.

