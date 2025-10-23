La tensión de una final adelantada se respira en cada rincón de la ciudad. Faltan pocas horas para uno de los duelos más esperados del año, un partido que puede definir el Torneo Clausura y, quizás, el destino del campeonato nacional. En estos momentos de máxima presión, la preparación no es solo táctica o física; también es mental y, para muchos, espiritual. Conscientes de esto, el plantel de Universitario de Deportes decidió buscar un momento de paz y fortaleza antes de la batalla, asistiendo -como ya se les ha hecho habitual- al templo de Las Nazarenas.

El plantel completo de la ‘U’, acompañado por todas sus figuras y la plana dirigencial, hizo un alto en su concentración este jueves. El destino fue la iglesia de Las Nazarenas. El objetivo: recibir la bendición del sacerdote y encomendarse a la imagen del Señor de Los Milagros, en una clara señal de unión y recogimiento.

A la salida del recinto, la prensa abordó inevitablemente al administrador del club, Franco Velazco, quien ha asumido un rol protagónico en las últimas semanas. La consulta fue directa y apuntaba al sueño que ilusiona a toda la hinchada merengue: la posibilidad de alcanzar el tricampeonato nacional.

Plantel de Universitario se presentó en la iglesia de Las Nazarenas. (Video: Bruno Quiñónez)

“Es un momento importante para nosotros, estamos rindiéndole homenaje al Señor de Los Milagros y concentrados en el partido de la noche”, fueron sus primeras palabras al salir de la iglesia. Inmediatamente después, Velazco dejó la frase que resuena con fuerza entre los fanáticos: “Todavía no hemos logrado nada. Estamos cerca (en referencia al tricampeonato). Estamos concentrados en llegar al objetivo”.

Esta visita al ‘Cristo Moreno’ se da en un contexto deportivo crucial. El partido contra Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Clausura es vital para las aspiraciones de ambos. Una victoria de Universitario los pondría a un paso de ganar el torneo y asegurar su lugar en la final nacional, mientras que un triunfo celeste reabriría la pelea de par en par.

La presencia de todas las figuras y dirigentes en Las Nazarenas busca proyectar una imagen de cohesión total, en un año en el que incluso sacaron un modelo de camiseta inspirado en esta tradición, con detalles morados que se ha utilizado en los últimos partidos que ha tenido la ‘crema’.

Velazco, quien en días anteriores había mantenido un perfil mediático más confrontacional, esta vez optó por un tono mesurado, aunque sin esconder la ambición del club por conseguir un título más de manera consecutiva. En la tabla, marchan con 7 puntos por encima de su más grande perseguidor, Cusco FC.

Universitario presentó su nueva camiseta en honor al Señor de los Milagros. (Universitario)

Finalmente, Velazco cerró su intervención evitando entrar en otros temas, a pesar de las recientes declaraciones de Néstor Gorosito, donde acusaba de injusticias en el fútbol peruano. “Más allá de eso (el partido de hoy) no vale la pena seguir opinando”, sentenció.

Por supuesto, de manera inmediata, el plantel volvió a su hotel de concentración ubicado en San Isidro, a la espera de lo que será su camino al Estadio Nacional, donde los dirigidos por Jorge Fossati tendrán que usar una de sus últimas balas soñando con dar la vuelta en la próxima jornada frente a ADT.

TE PUEDE INTERESAR