El último miércoles, durante la transmisión del partido entre Flamengo y Racing Club, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, Paolo Guerrero acompañó a Sergio Agüero durante su reacción para la cadena ESPN. Si bien la presencia del delantero de Alianza Lima solo fue por el primer tiempo, hubo buena química e interacción con el exjugador del Barcelona, quien se retiró en el 2021 a raíz de una arritmia cardíaca.

En un primer momento, antes del pitazo inicial en el Estadio Maracaná, Paolo hizo un análisis de los que podría suceder en este encuentro, considerando que él jugó para ambos equipos a lo largo de su carrera profesional. Para el ’34′ de Alianza Lima, un empate podía ser determinante a favor de Racing.

“Dependiendo de lo de hoy (ayer), si hay un empate cuidado con Racing en Avellaneda. Si gana Flamengo, quedaría en un 70 % contra 30 % y tendría muchas oportunidades de llegar a la final”, soltó el atacante nacional, en una de sus primeras intervenciones como analista de fútbol para una cadena internacional.

Sin embargo, si bien la ‘Academia’ resistió durante gran parte del partido, el poderío ofensivo de Flamengo se hizo sentir en la etapa complementaria y terminaron quedándose con la victoria gracias a un gol de Jorge Carrascal. El volante colombiano fue la figura en el Maracaná y se llevó el premio a su insistencia, con algo de fortuna tras un rebote previo en Marcos Rojo.



Más allá de cómo quedó el partido, un momento curioso de este enlace fue cuando, antes de marcharse de la transmisión, Paolo Guerrero le agradeció al ‘Kun’ por su invitación y no dudó en hacerle saber que es bienvenido al Estadio Alejandro Villanueva para ver un partido de Alianza Lima.

“Hermano, más bien te hago la invitación para que vengas a ver Alianza, el más grande del Perú, cuando tú quieras. Tu casa, y para comer comida peruana, para lo que quieras, está Perú”, señaló el ‘Depredador’, agregando que en el Perú podrá disfrutar de la mejor gastronomía del mundo.

Sonriendo y con un gesto de agradecimiento, Agüero soltó que tiene un viaje pendiente a nuestro país tras la invitación de Paolo: “Listo, anotado, tengo un viaje a Lima”. Recordemos que esta no es la primera vez que ambos futbolistas de ven las caras, ya que a nivel de selecciones se enfrentaron unas cuantas veces por Eliminatorias.



¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo y descansar en la fecha 16, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

