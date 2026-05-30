Universitario atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada 2026 tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y quedarse sin opciones de pelear por el título del Torneo Apertura. Los resultados deportivos han generado una ola de cuestionamientos hacia el rendimiento del equipo, a lo que se suman recientes versiones sobre presuntos conflictos internos dentro de la institución. En medio de este panorama, Franco Velazco decidió romper su silencio y pronunciarse públicamente a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, donde se refirió a la situación que atraviesa el club y a las informaciones que han circulado en los últimos días.

El administrador crema inició su mensaje reconociendo el malestar de los aficionados por los resultados obtenidos en las últimas semanas. Además, aseguró que no existen excusas para justificar el presente que vive el club.

“Comprendo la molestia y frustración del buen hincha de la U y no hay, ni tengo, excusas de ningún tipo por el momento que estamos pasando”, escribió Velazco al inicio de su pronunciamiento.

Asimismo, el directivo señaló que dentro de la institución ya se vienen evaluando cambios importantes para corregir el rumbo deportivo. “Solo nos queda corregir errores y tomar decisiones contundentes en la parte deportiva para poder replantear, revertir y buscar el objetivo que todos queremos”, agregó.

Sin embargo, Franco Velazco también aprovechó el comunicado para defender la gestión administrativa que viene realizando junto a su equipo de trabajo. El administrador aseguró que el club mantiene una política de transparencia en el manejo de sus recursos.

En esa línea, destacó que Universitario cuenta con estados financieros auditados entre 2021 y 2024 por una firma internacional, sin hallazgos ni irregularidades. Además, precisó que la auditoría correspondiente al 2025 continúa en proceso y que lo mismo ocurrirá durante el 2026.

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a los hinchas cremas para mantener la unidad en este momento complejo. Según explicó, tanto el plantel como el comando técnico necesitan estabilidad para trabajar y corregir los errores que vienen afectando al equipo.

“Necesitamos de ustedes, como fue siempre. Hoy el club, comando técnico y jugadores necesitan estabilidad para concentrarnos en corregir pronto y retomar el proceso. Gracias y perdón”, concluyó Velazco en un mensaje dirigido a la hinchada merengue.

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