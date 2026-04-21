El 21 de abril de 2026 quedará marcado como la jornada más negra en la historia moderna del Leicester City tras confirmarse su descenso a la League One, la tercera división del fútbol de Inglaterra. En un King Power Stadium que pasó de la euforia de la Premier League en 2016 al silencio atronador de la derrota, el equipo no pudo pasar del empate 2-2 frente al Hull City, resultado que sella su segundo descenso consecutivo en apenas dos temporadas. Este colapso sin precedentes para un antiguo campeón de Inglaterra pone fin a una era de ensueño, transformándola en una pesadilla de mala gestión administrativa y deportiva.

La igualdad en el marcador dejó a los dirigidos por Gary Rowett a siete puntos de la zona de salvación con solo seis unidades por disputar en el calendario. El encuentro reflejó fielmente lo que ha sido la campaña de los ‘Foxes’: un equipo con ráfagas de buen fútbol pero incapaz de sostener un resultado favorable bajo presión.

El trámite del compromiso fue una montaña rusa de emociones que comenzó con el gol visitante de Liam Millar a los 18 minutos. Sin embargo, el Leicester reaccionó con orgullo en el arranque del complemento mediante un penal de James Justin y un tanto rápido de Luke Thomas que hicieron soñar a la hinchada con el milagro de la salvación momentánea.

Goles de James y Thomas ilusionaron a la afición por una salvación momentánea. (Foto: Getty Images)

Lamentablemente para los intereses locales, la fragilidad defensiva volvió a pasar factura sobre los 63 minutos de juego. Oli McBurnie se encargó de marcar el empate definitivo para Hull City, un golpe letal que apagó las luces del King Power Stadium y desató los abucheos de una afición que no podía creer el destino final de su equipo en este curso.

El descenso del Leicester City no se explica únicamente por lo sucedido en el campo, sino por un castigo financiero que lastró sus posibilidades desde antes de iniciar el torneo. El club sufrió la quita de seis puntos por incumplir las normas de Beneficio y Sostenibilidad (PSR) de la Premier League, una sanción que terminó siendo el lastre definitivo para un plantel que nunca pudo encontrar la paz mental.

La crisis institucional se agudizó con una planificación deportiva errática que vio desfilar a varios entrenadores sin éxito alguno. Con solo una victoria en sus últimos dieciséis partidos, el equipo mostró una falta de liderazgo alarmante que ni siquiera figuras experimentadas pudieron revertir en los momentos de mayor tensión, dejando al club a la deriva competitiva.

La decepción de los hinchas del Leicester City en el King Power Stadium. (Foto: Getty Images)

Históricamente, el Leicester se convierte en el quinto club en la era Premier League en sufrir dos descensos consecutivos desde la máxima categoría hasta la tercera división. Esta caída libre borra de un plumazo años de crecimiento sostenido que incluyeron la conquista de la FA Cup en 2021 y participaciones destacadas en torneos continentales de primer nivel.

Ahora, el equipo debe prepararse para una reestructuración total de sus finanzas y de su plantilla para afrontar la dura realidad de la League One. Mientras el mundo del fútbol recuerda con nostalgia aquella gesta de 2016, los ‘Foxes’ inician hoy el camino más largo de su historia para intentar recuperar el prestigio perdido en medio de la desolación y el caos.

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