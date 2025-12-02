Universitario de Deportes sigue moviendo fichas en silencio, pero con absoluta determinación, pensando en la temporada 2026, una campaña que podría convertirse en una de las más exigentes de su historia por la lucha por el tetracampeonato y su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En medio de ese panorama, comenzó a tomar fuerza el nombre de Gonzalo Napoli, mediocampista uruguayo que ha sido seguido de cerca por la directiva crema y cuyo entorno, ve con buenos ojos la idea de llegar al fútbol peruano. Si bien aún no se habla de un acuerdo cerrado, la información apunta a que las conversaciones avanzan de manera favorable y empiezan a perfilarlo como una de las prioridades del plantel crema para el próximo año.

El interés por Napoli no surgió de la noche a la mañana. En los últimos días, distintos periodistas comenzaron a reportar que Universitario ya había iniciado contactos con el jugador y que la evaluación interna del club era positiva. La dirigencia considera que el volante podría encajar en un mediocampo que necesita variantes, ritmo y mayor profundidad para competir en varios frentes.

El dato que terminó de encender la expectativa llegó desde las redes sociales del periodista Gustavo Peralta, quien aseguró que las negociaciones “avanzan y bastante bien”. Este detalle terminó de instalar el tema en la agenda crema, especialmente entre los hinchas que siguen de cerca el mercado de fichajes.

¿Quién es Gonzálo Napoli?

Napoli, de 25 años, no es un desconocido en el fútbol uruguayo. Su paso por clubes competitivos y su presencia constante en selecciones juveniles lo posicionan como un jugador con proyección y recorrido. Esa mezcla de juventud y experiencia es uno de los factores que más seduce a Universitario, que busca reforzar la mitad de la cancha con futbolistas que puedan adaptarse rápido al estilo del técnico Jorge Fossati.

Para el entorno del jugador, la posibilidad de recalar en la ‘U’ no sería vista como un retroceso, sino como un nuevo camino competitivo. La presencia del club en la Copa Libertadores 2026 y su condición de tricampeón nacional son argumentos que pesan a la hora de considerar una nueva etapa profesional. Además, el ritmo actual del equipo y su proyecto deportivo han despertado interés más allá del Perú.

Gonzalo Napoli jugó en Liverpool de Uruguay en 2025. (Foto: Tenfield)

Desde Uruguay, distintos medios y periodistas también han respaldado la versión de un acercamiento concreto. Lo que inicialmente era solo un rumor terminó convirtiéndose en una posibilidad real, a tal punto que hoy Napoli aparece como una de las alternativas más firmes para reforzar el plantel crema de cara a un año donde la exigencia será máxima.

Otro punto que ha sido tema de análisis es el perfil futbolístico del jugador. Napoli es un volante con capacidad para asociarse, con buena salida y despliegue, características que podrían complementar el estilo de juego que Fossati ha intentado consolidar en el equipo crema.

De cerrar su llegada, Universitario sumaría a un mediocampista que ya ha estado en vitrinas importantes, como los procesos juveniles de Uruguay, donde disputó más de 30 partidos entre la Sub-17 y Sub-20. Ese recorrido lo convierte en un futbolista formado bajo ritmos intensos, algo que el cuerpo técnico crema valora especialmente.

