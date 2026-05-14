La llegada de Héctor Cúper a Universitario de Deportes sigue generando reacciones positivas entre diversos protagonistas del club ‘crema’. Gregorio Pérez, uno de los técnicos más queridos por la hinchada merengue en los últimos años, ha brindado su respaldo absoluto al fichaje del estratega argentino. Desde Uruguay, el popular “Goyo” analizó el impacto que tendrá este movimiento táctico tanto en Ate como en el fútbol nacional. Con la experiencia de quien conoce bien las exigencias del equipo grande, Pérez validó la jerarquía de un comando técnico que se muestra como opción real para elevar el estándar competitivo de la institución.

El exentrenador charrúa aclaró que, por el momento, no ha mantenido conversaciones recientes con la directiva crema para retomar algún cargo dentro de la institución. Pérez se mostró enfocado en reconocer los méritos de la nueva gestión técnica encabezada por Cúper, aunque dejó abierta una pequeña posibilidad de evaluar algún proyecto futuro si las condiciones fuesen las adecuadas para ambas partes más adelante.

Respecto a los rumores sobre un posible acercamiento, el técnico uruguayo fue muy sincero durante su reciente intervención en el programa Linkeados. “Yo no abro ninguna puerta, pero si se da alguna condición en algún momento, lógicamente la estudiaría. Hasta el momento no hemos tenido nada ni una comunicación directa”, aclaró.

Gregorio Pérez fue entrenador a inicios del 2022. (Foto: prensa U)

Sobre el perfil de Héctor Cúper, Pérez destacó la vasta experiencia internacional que el argentino aportará al vestuario de Universitario. El “Goyo” resaltó que se trata de un profesional con una trayectoria prolongada y exitosa, habiendo dirigido en ligas de élite, disputado mundiales de fútbol y logrado clasificaciones históricas con diversas selecciones de primer nivel.

Para el uruguayo, la presencia de un técnico de este calibre es un motor de motivación extra para los futbolistas y para todo el entorno del club. “Que haya llegado a la U es realmente motivante para toda la gente crema, para el fútbol peruano y también para los propios jugadores del plantel”, agregó.

Gregorio Pérez recordó una anécdota personal donde pudo atestiguar de cerca la metodología de trabajo del nuevo técnico merengue en el fútbol europeo. El uruguayo reveló que tuvo la oportunidad de observar sus entrenamientos en el Mallorca de España, lo que le permitió conocer a fondo su rigurosa forma de gestionar equipos y su disciplina táctica.

En su balance final, el estratega charrúa reflexionó sobre el debate de la veteranía en los banquillos de equipos con alta exigencia mediática. “En la historia de la U han pasado muchos técnicos con experiencia, pero también hay entrenadores jóvenes con condiciones para conducir a un equipo grande”, concluyó.

Héctor Cúper llegó a Lima para ser oficializado DT de Universitario. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate sin goles ante Sport Boys, Universitario volverá a tener este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este viernes 15 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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